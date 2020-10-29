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第一金人壽 擬投資不動產

經濟日報 / 記者夏淑賢陳怡慈／台北報導

為拉高資金運用效益，第一金控旗下第一金人壽昨（28）日董事會決議，授權董事長陳芬蘭在額度新台幣10億元內，洽談投資雙北地區不動產，以增加資金投資回報率，彌補金融商品配息報酬率偏低的不足。

第一金人壽創下該公司2008年1月2日正式營運，12年多來首次投資不動產紀錄，壽險界側目。

第一金人壽前身為第一英傑華人壽，第一金控持股51%，英國英傑華集團（Aviva）持股49%，為外國保險集團與國內金控公司共組合資壽險公司首例。2018年1月19日，第一金買下英傑華全數持股，成為第一金人壽100%持股的子公司。

據了解，第一金人壽可能尋找雙北地區商辦大樓為主，並帶有穩定租金收入，除了符合金管會對壽險投資不動產最低回報率的要求，也希望在債券等金融商品配息因降息而走低的狀況下，能夠拉高整體的收益。

熟悉此案人士指出，第一金人壽看中的兩個投資標的，為位於台北市的兩個商辦樓層，每案洽談上限4億元，目前都帶有租約，其中一個租給科技業，另外一個租給金融業，倘若順利買下，預估年化租金收益率都有2.1%以上。

第一金高層主管表示，第一金人壽可運用資金的海外投資比率已經接近上限，國內金融商品例如10年期公債利息貼地板，因此第一金人壽考量風險承擔與資金運用效益，授權董事長尋找雙北合適的不動產標的進行投資。

第一金控 壽險公司

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