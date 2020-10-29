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國泰世華揪伴 打造共好家園

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導

國泰世華銀行總經理李偉正表示，因應氣候變遷，該行發揮資金中介職能，與各式客戶及利害關係人合作，凝結群體力量共同為永續目標努力，不僅於金融領域中，而是透過跨領域協作讓影響更深、更遠，與所有利害關係人攜手打造共好、共榮家園。

提到金融業，許多人首先想到的是個人購屋消費資金需求，李偉正說，金融業匯集公眾資金，更重要的是藉由資金投資、貸款，供給產業營運融通；國際研究把造成極端氣候的主因指向製造業，尤其是高碳排產業，若產業營運因氣候變遷而受到了負面影響，不但經營者及員工受損，也波及往來金融機構，因此金融業應扮演關鍵角色，積極推動減碳、解決社會問題 。

李偉正說，因應氣候變遷影響，近年來無論在政府政策或投資人意識上皆有所轉變，銀行業者可以成為推動整體產業落實盡責機制的領航者，積極說服投資或放款對象，重視環境社會意識，協助產業朝向永續發展目標（ SDGs ），以避免企業遭到市場淘汰，進而取得營運獲利和環境永續雙贏。

國泰世華作為第一家簽署赤道原則的銀行，李偉正表示，該行簽署赤道原則後，在主辦或參貸大型基礎建設等項目，引入國際環境與社會風險審核標準制度，從實踐中體察與利害關係人合作的必要性，不僅符合國泰金控的永續策略，讓風險管理及社會影響力逐步增長，也有助提高該行在國際間的能見度。

國泰世華銀行努力促使大型基礎設施客戶明白並自願遵循國際規範，不論是海外燃煤電廠或國內離岸風機、大型地面太陽能場域等建設，恪遵赤道原則要求，由國際級顧問進行盡職調查 ，並評估對環境和社會的影響，提出減少溫室氣體排放等緩解方案。

就銀行經營面，李偉正說，國泰世華銀行進行節能減碳，包含全行LED燈管汰換、溫室氣體盤查作業、太陽能分行建置、分行節電競賽及分行能源管理系統智慧電表安裝；同時積極響應環境倡議，舉辦淨灘、環境教育並贊助環保公益活動。

國泰世華 太陽能

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