方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

根據檢調方面傳出消息，老牌服飾集團方悅服飾相關企業，在25家銀行涉嫌詐貸80億元，被指為潤寅案翻版。不過，根據銀行業者掌握資料，方悅服飾集團總共是在15家銀行有借款未清，並沒有達到25家之多，且合計的借款餘額則是僅不到15億元，與傳聞高達80億元相差甚大，銀行業者研判或可能以累計往來金額估算導致差異。

這15家銀行中，對方悅放款餘額最多是2億多元，放款1億餘元的家數最多，部分銀行則是低於1億元，其中包含美元、新台幣以及有擔保、信用貸款週轉金等。

銀行業者根據上半年徵信資料，顯示方悅服飾集團有借款未清的銀行，包括台銀、土銀、合庫、彰銀（2801）、一銀、永豐、上海、國泰世華、高雄銀、台中銀、華泰、聯邦、台北富邦、安泰與中信銀等15家。且方悅因為開出支票發生退票以及上半年就有開始繳息不正常，因此銀行也多有採取應對措施

不過，銀行業者表示，由於方悅服飾相關貸款有部分為美元，因為台幣對美元升值，因此現在換算的台幣授信餘額有可能比上半年再降一些。