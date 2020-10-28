快訊

山岳江河仍在，故人呢？《山河故人》的三種「鄉愁」

萊豬嗆中央！柯文哲：告訴我 這就是民進黨的民主？

壽險業爭相認購螞蟻科技IPO 三業者表態

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

全球最大金融科技獨角獸螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市 ，市值上看2,250億美元（約台幣6.4兆元），將成為2020年最大IPO之一，看好上市後蜜月行情與成長增值利益，國內壽險業爭相認購，富邦人壽今（27）日公告以不超過近新台幣200億元的鉅資，參與螞蟻IPO，國泰人壽也證實打算參與此次申購，加上昨日已公告的中國人壽（2823），表態壽險已達三家。

規模、金額龐大的螞蟻科技IPO各方矚目，繼中壽27日公布以不超過8,000萬美元參與螞蟻科技IPO公開申購，富邦金控（2881）今（28）日傍晚於公開資訊觀測站代子公司富邦人壽公告，擬以申購金額上限7億美元（約合新台幣199.5億元），參與螞蟻科技IPO公開申購，不含交易佣金及其他相關稅費。不過此金額上限只是預估最大交易金額，實際交易單位數量及每單位價格，由發行商決定，亦謂著不一定能買到那麼多的金額，各公司確定後會再另行公告。

國內壽險龍頭國泰人壽母集團與螞蟻集團合作甚深，包括國泰金100%持股大陸國泰產險，2015年辦理12億元人民幣現金增資，全由螞蟻金服認購，螞蟻51％持股大陸國泰產險，攜手擴大互聯網保險，為支付寶的商家與用戶提供保險產品。同時國泰世華銀行今年8月也出資8億人民幣（折合新台幣約34.1億元），與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股10％，這是國泰金與大陸螞蟻集團第二度共同經營金融機構。此次IPO正式在滬股與港股掛牌，國泰人壽發言人兼副總林昭廷證實國泰確有意願參與此次IPO申購，但不會公布申購金額上限，實際上若真有完成申購交易，會再依法另行公告。

上一次台灣壽險業大舉參與海外股票IPO是2014年阿里巴巴承銷3.2億股美國存託憑證，每股承銷價區間60到66美元，加計超額認購募資規模超過240億美元，當時富邦人壽還公告凍結12億美元（約新台幣360億元）參與申購，當時參與的還包括國泰人壽及新光人壽（上限1億美元）。之後2019年阿里巴巴在香港二度掛牌，富邦人壽也再度公告在上限5億美元內參與IPO申購。

螞蟻科技即早期從大陸阿里巴巴集團劃分出來，主要從事多種消費金融或支付業務，如支付寶、芝麻信用、餘額寶、網商銀行、螞蟻小貸等，訴求依不同場景有不同商品線，但主要競爭力即是網路金融技術及市占極強。

國泰人壽 富邦人壽 新台幣

延伸閱讀

富邦人壽擬以上限7億美元 參與螞蟻科技IPO

壽險減碼台股 逾千億

螞蟻集團H股認購 提前2天完成

兩岸靚人物／螞蟻集團董事長井賢棟 金融創新 螞蟻變大象

相關新聞

疫情拉警報 資金轉進美元債市避風頭

歐美新冠疫情再度拉警報，為減輕對經濟造成的衝擊，市場預期，歐洲央行將在本周四宣布擴大「抗疫購債計畫」規模，帶動資金提前轉...

「我的婆婆」一哥罹癌友人辦理賠 保險公司看劇揪錯

台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」結尾出現不少保險相關劇情，保險公司來揪錯。劇情演出一哥昏迷住院時，出現友人代為申請保險金事宜...

花旗招募2021實習生、儲備主管 將舉行線上徵才說明會

延續以數位化推動人才培育的主軸，花旗(台灣)銀行今年打破慣例，將暑期實習生與儲備主管校園說明會全部改為線上進行，於10月...

黃金別急著賣？外銀估金價明年高於2,300美元

今年以來國際金價大幅上漲，8月來到高點每英兩2,072美元，目前雖然拉回1,900美元附近震盪，但仍讓不少國內黃金持有者...

盤中零股交易新制上路 三竹助36家券商更新交易系統

因應甫上路的盤中零股交易新制，三竹資訊（8284）今（28）日宣布，已協助36家券商更新交易系統，新增盤中零股即時報價與...

中租零卡分期成長2.5倍 目標3年會員數衝百萬會員

中租控股旗下仲信資融公司2018年9月推出「中租零卡分期」，中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍指出，中租零卡線上會員已逾40...

新台幣午盤升值2.95角 暫收28.577元

新台幣今天午盤大漲2.95角，暫收28.577元兌1美元，成交金額4.44億美元。

和泰產險推個人資安綜合險 網路霸凌也賠

和泰產險表示，數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳...

銀行耗時耗力開發的新系統頻出包 關鍵問題出在哪？

最近多家銀行IT資訊系統頻頻出包！包括台北富邦銀行10月8日更換核心系統不順，連續出包3、4天影響3,000名客戶權益、14日土銀設定「預約交易」亦造成萬名中油員工領不到薪水，延遲13個小時才入帳。金融業更換系統到底難在哪？

新台幣早盤大升逾2角 升破28.6元

新台幣今（28）日早盤以28.890元兌1美元，貶值1.8分開出。

未成年線上開戶 3銀行開辦

去年八月金管會放寬七歲以上未成年者可線上開立數位帳戶，銀行局表示，目前開辦未成年線上開戶的只有國泰世華、台新與第一銀行三...

數位帳戶翻倍 破500萬

新冠肺炎疫情意外提升數位金融普及性，即使六月開始國內疫情放緩，銀行數位帳戶每月仍穩健成長。金管會銀行局昨公布，九月底數位...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

有利我國半導體大廠！公平會通過ASML併購案

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

欣興山鶯廠火警 公司：主要影響CSP部分 損失待評估

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。