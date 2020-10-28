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疫情拉警報 資金轉進美元債市避風頭

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
歐美新冠疫情再度拉警報，為減輕對經濟造成的衝擊，市場預期，歐洲央行將在本周四宣布擴大「抗疫購債計畫」規模，帶動資金提前轉進債市停泊 路透
歐美新冠疫情再度拉警報，為減輕對經濟造成的衝擊，市場預期，歐洲央行將在本周四宣布擴大「抗疫購債計畫」規模，帶動資金提前轉進債市停泊 路透

歐美新冠疫情再度拉警報，為減輕對經濟造成的衝擊，市場預期，歐洲央行將在本周四宣布擴大「抗疫購債計畫」規模，帶動資金提前轉進債市停泊，包括：美國投資級債、歐洲美元債近一周來，都呈現上漲表現，優於各主要券種。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，因應新冠疫情對各國經濟的衝擊，歐洲央行今年來緊急推出「抗疫購債計畫」，以在市場上釋放資金，計畫總規模累計達1.35兆歐元，並且承諾今年底前以前擬將到期回收的債券資金，循環運用持續投資歐洲市場。

不過，隨著近期法國、德國、西班牙等主要國家，單日新增確診人數大幅飆高，疫情似有捲土重來之勢。為防範對經濟造成的影響，市場盛傳，歐洲央行可能追加5000億歐元以上的購債計畫，總規模進一步上看2兆歐元。

黃子祐指出，8月來，全球債市漲多回檔，主要是因為市場籠罩在經濟重啟的樂觀情緒中，但是隨著近期新增確診人數不斷攀升，法國等部分歐洲國家甚至考慮祭出封閉管理，將阻礙經濟復甦，促使資金回流債市避風頭。

從技術面觀察，黃子祐認為，目前的債市表現與2008年金融風暴類似，當時美元投資級債券上漲來到波段滿足點後，出現回檔整理情形，歷時約3個月，但隨著各國央行資金挹注、避險情緒主導下，此後一年上漲超過15%，且未再顯著拉回。

此外，觀察目前非美地區之美元投資級債信用利差約163個基本點，仍高於金融風暴前水準，顯示具收斂空間。

黃子祐認為，現在正是布局美元投資級債的時機，特別看好擁有龐大國外淨資產當靠山的富裕國家債券，債信品質與台灣主權信評相當，殖利率2~2.5%左右，遠高於彭博巴克萊全球美元投資級債指數的1.56%，可望避開金融市場脆弱風險。

債市

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