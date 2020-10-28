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「我的婆婆」一哥罹癌友人辦理賠 保險公司看劇揪錯

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
AIA友邦人壽表示，依據民法相關法規，保險公司不受理他人代辦理賠。示意圖。AIA友邦人壽/提供
AIA友邦人壽表示，依據民法相關法規，保險公司不受理他人代辦理賠。示意圖。AIA友邦人壽/提供

台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」結尾出現不少保險相關劇情，保險公司來揪錯。劇情演出一哥昏迷住院時，出現友人代為申請保險金事宜，AIA友邦人壽表示，依據民法相關法規，保險公司不受理他人代辦理賠；無論是家人、友人、保險業務員等，皆無法直接代一哥簽名申請任何保險金。

台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」終於迎來歡樂大結局，收視再創高峰。許傑輝飾演、原本被醫生宣告罹患胃癌的一哥也手術成功痊癒，與鐘欣凌飾演的女主角林彩香開心出國旅遊，陪伴彼此老後生活。

先前劇情演到一哥急需進行開刀治療，但因為不想造成任何人的麻煩，故隱瞞病情，以搬到阿根廷跟唯一親弟弟共同生活為理由，告別身邊友人，悄悄住進醫院進行癌細胞移除手術，孰知在手術完成後卻陷入昏迷狀態，更幾度瀕臨生命垂危狀態。此時，劇情安排一位聲稱是一哥朋友的男子，受一哥委託代為申請保險金事宜，以支應醫院開支。

AIA友邦人壽指出，在現實生活中，當被保險人陷入意識昏迷，不能與他人溝通，符合民法定義，不能為意思表示或受意思表示時，身邊的家人、友人、保險業務員等，皆無法直接代為簽名申請任何保險金之請求。

AIA友邦人壽建議，可以依被保險人的狀況，來申請理賠。若一哥一直陷入昏迷且經醫生判斷無法恢復意識、已無行為能力，需有聲請人向法院聲請「監護宣告」以選定監護人來代為向保險公司請求給付醫療保險金。法院除會選定監護人擔任一哥的法定代理人，也會同時指定會同開具財產清冊之人。

依法配偶、四親等內的親屬、最近一年有同居事實的其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人，都可以擔任聲請人可以向法院提出聲請。保險金之匯款帳號必須是受監護宣告人的金融帳號。

若一哥雖有意識與行為能力，但經醫生認定生命不足六個月時，一哥可親自向保險公司確認所購買的保單是否有給付「生命末期提前給付保險金」，並向保險公司進行申請給付，讓自己有餘裕打理生命末期的生活，有尊嚴的走完人生最後一程。

AIA友邦人壽以「友邦人壽傳世富足利率變動型終身壽險」與「友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險」兩商品為例進一步說明，「生命末期提前給付保險金」是指被保險人因罹患疾病或意外傷害事故，經教學醫院專科醫師診斷，認定依目前醫療技術無法治癒且依據醫學及臨床經驗其平均存活期間在6個月以下者，且保險契約未變更為減額繳清保險或展期定期保險，得在身故保險金範圍內，自行指定比例申請貼現給付一次。

保險金 友邦人壽 手術

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