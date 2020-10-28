快訊

新冠疫苗若成功 1725萬台灣人打過可望恢復正常生活

吳宗憲打疫苗暈眩多日 醫憂恐是這病「快去急診別直播」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤中零股交易新制上路 三竹助36家券商更新交易系統

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
三竹／提供
三竹／提供

因應甫上路的盤中零股交易新制，三竹資訊（8284）今（28）日宣布，已協助36家券商更新交易系統，新增盤中零股即時報價與盤後交易資訊。由於投資人普遍在下單前謹慎確認「買賣張數」，深怕按錯而違約交割，三竹在本次改版特別建置零股的獨立下單頁面，並預設ROD限價單、買進上限999股等條件。

由於證交所並未強制更新盤中零股交易系統，此次參與改版的券商包括臺銀、大慶、犇亞、兆豐、宏遠、國泰、日進、新百王、元大、元富、康和、北城、新光、永豐金、華南永昌、大展、合庫、台企銀、福勝、德信、群益、富邦、日盛、中國信託、玉山、凱基、統一、第一金、台新、聯邦、致和、國票、光和、亞東、台中商銀、大昌等36家券商。

三竹表示，各券商更新的盤中零股交易系統中，新增零股功能頁籤，以及盤中零股四大即時報價功能，包括五檔、明細、走勢、分價等，並完整呈現盤後零股成交資訊，盤中零股交易相關內容一覽無遺，供投資人調配買進、賣出的時機。

此外，不少投資人買賣股票，在選擇「買賣張數」的階段總是小心翼翼，因為只要不小心按錯，交割戶餘額又不足，就會導致違約交割。此次配合盤中零股交易系統更新，三竹為券商設計獨立的零股下單欄位與頁面，僅供盤中、盤後交易零股，並事先設定為ROD限價單、買進上限999股等零股專屬交易條件，避免投資人輸入錯誤。

三竹指出，今年台股分別推出逐筆交易與盤中零股等兩大股市交易新制，三竹皆配合證交所在指定時間完成券商交易系統的更新並準時上線，方便投資人享受更快速、更便利的股票買賣體驗，熱絡台股行情。

零股 更新

延伸閱讀

台積電續坐穩零股人氣王 0056竄升

花小錢買零股 看中的是股東會紀念品？

台積電、0056量能三級跳 盤中零股總成交額衝7.5億元

傻子才買台積電？她曝零股交易「三支必買」 網讚：邏輯天才

相關新聞

黃金別急著賣？外銀估金價明年高於2,300美元

今年以來國際金價大幅上漲，8月來到高點每英兩2,072美元，目前雖然拉回1,900美元附近震盪，但仍讓不少國內黃金持有者...

盤中零股交易新制上路 三竹助36家券商更新交易系統

因應甫上路的盤中零股交易新制，三竹資訊（8284）今（28）日宣布，已協助36家券商更新交易系統，新增盤中零股即時報價與...

中租零卡分期成長2.5倍 目標3年會員數衝百萬會員

中租控股旗下仲信資融公司2018年9月推出「中租零卡分期」，中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍指出，中租零卡線上會員已逾40...

新台幣午盤升值2.95角 暫收28.577元

新台幣今天午盤大漲2.95角，暫收28.577元兌1美元，成交金額4.44億美元。

和泰產險推個人資安綜合險 網路霸凌也賠

和泰產險表示，數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳...

銀行耗時耗力開發的新系統頻出包 關鍵問題出在哪？

最近多家銀行IT資訊系統頻頻出包！包括台北富邦銀行10月8日更換核心系統不順，連續出包3、4天影響3,000名客戶權益、14日土銀設定「預約交易」亦造成萬名中油員工領不到薪水，延遲13個小時才入帳。金融業更換系統到底難在哪？

新台幣早盤大升逾2角 升破28.6元

新台幣今（28）日早盤以28.890元兌1美元，貶值1.8分開出。

未成年線上開戶 3銀行開辦

去年八月金管會放寬七歲以上未成年者可線上開立數位帳戶，銀行局表示，目前開辦未成年線上開戶的只有國泰世華、台新與第一銀行三...

數位帳戶翻倍 破500萬

新冠肺炎疫情意外提升數位金融普及性，即使六月開始國內疫情放緩，銀行數位帳戶每月仍穩健成長。金管會銀行局昨公布，九月底數位...

數位存款帳戶衝上570萬

迎戰純網銀，傳統銀行努力拉客，數位存款帳戶首度衝破500萬戶，到9月底止有575.3萬戶，比去年同期成長一倍多，年底純網...

放寬交易限額 聲聲喚

數位存款帳戶使用者愈來愈多，銀行建議放寬交易限額及驗證方式，金管會將視整體市場發展情況作評估。

美元保單銷售 大減五成

少了停售效應引發買氣，8月美元保單業績腰斬，金管會昨（27）日公布外幣保單最新銷售狀況，其中占最大宗的美元保單8月新契約...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。