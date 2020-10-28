快訊

歐洲疫情火箭式飆升 全球確診將超越兩個台灣人口

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

生命垂危可代領保險金嗎？申請理賠可以這樣做

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

台劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」終於迎來歡樂大結局，而原本被醫生宣告罹患胃癌的一哥手術成功痊癒，與女主角林彩香開心出國旅遊，陪伴彼此老後生活。歡樂結局看得觀眾心花怒放，然劇情演出當一哥昏迷住院時，出現友人代為申請保險金事宜，實際上依據民法相關法規，該行為是無法獲得保險公司受理的。

劇中當一哥進入昏迷的醫療過程中，劇情安排一位聲稱是一哥朋友的男子 ，受一哥委託代為申請保險金事宜，以支應醫院開支。AIA友邦人壽指出 ，在現實生活中，當被保險人陷入意識昏迷，不能與他人溝通（即民法第14條第1項明定，對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示者），無論身邊是否有親屬關係的家人、友人、保險業務員等 ，皆無法直接代為簽名申請任何保險金之請求。

AIA友邦人壽建議，可以依被保險人的狀況，分別採以下兩種保險金理賠之申請方式，狀況一被保險人昏迷，呈現無行為能力的狀態，若一哥一直陷入昏迷且經醫生判斷無法恢復意識，因一哥已無行為能力，若要向保險公司請求給付醫療保險金，需有聲請人向法院聲請「監護宣告」以選定監護人來代為行使。此時若法院認定一哥確實已不能為意思表示或受意思表示，即會依照聲請人的聲請為監護宣告，除了選定監護人於監護權限內來擔任受監護宣告人（一哥）的法定代理人外，也會同時指定會同開具財產清冊之人。

然而誰可以擔任監護宣告的聲請人？及向何法院聲請？根據民法及家事事件法等規定，本人、配偶、四親等內的親屬、最近一年有同居事實的其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人，得向受監護宣告人住所地的法院提出聲請。

經法院選定之監護人代受監護宣告之人向保險公司提出給付保險金之申請，需檢附監護宣告裁定書及確定裁定證明書、個人身分證明文件，填具保險金理賠申請書，代受益人簽名，並在「法定代理人/監護人/輔助人」處簽名，再依保單條款之規定，附上相關診斷證明書、收據明細等。保險金之匯款帳號必須是受監護宣告人的金融帳號。

狀況二被保險人雖有意識與行為能力，但經醫師診斷生命垂危，假設罹患胃癌的一哥雖有意識與行為能力，但經醫生認定生命不足六個月時，一哥可以親自向保險公司確認所購買的保單是否有給付「生命末期提前給付保險金」，並向保險公司進行申請給付，讓自己有餘裕打理生命末期的生活，有尊嚴的走完人生最後一程。

保險金 友邦人壽 理賠

延伸閱讀

自撞借來的「快樂波特」人未留現場　車體險恐不理賠！

國中同學相約假車禍 詐保險公司62萬元檢起訴

防癌險不賠事項問清楚 減少糾紛

獸醫「假失竊真詐保」 謊報名車失竊詐780萬元遭起訴

相關新聞

新台幣早盤大升逾2角 升破28.6元

新台幣今（28）日早盤以28.890元兌1美元，貶值1.8分開出。

華南金控旗下 香港華南永昌證券關門解散

華南金控（2880）子公司華南永昌證券上半年因權證避險不及大虧，影響公司淨值陡降至百億元以下，因此華南永昌證券決定解散轉...

和泰產險推個人資安綜合險 網路霸凌也賠

和泰產險表示，數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳...

數位帳戶翻倍 破500萬

新冠肺炎疫情意外提升數位金融普及性，即使六月開始國內疫情放緩，銀行數位帳戶每月仍穩健成長。金管會銀行局昨公布，九月底數位...

台幣強勢 逼近彭淮南防線

亞洲貨幣升值，加上月底適逢出口商拋匯旺季，新台幣匯率昨（27）日連二升，盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角，「...

銀行耗時耗力開發的新系統頻出包 關鍵問題出在哪？

最近多家銀行IT資訊系統頻頻出包！包括台北富邦銀行10月8日更換核心系統不順，連續出包3、4天影響3,000名客戶權益、14日土銀設定「預約交易」亦造成萬名中油員工領不到薪水，延遲13個小時才入帳。金融業更換系統到底難在哪？

未成年線上開戶 3銀行開辦

去年八月金管會放寬七歲以上未成年者可線上開立數位帳戶，銀行局表示，目前開辦未成年線上開戶的只有國泰世華、台新與第一銀行三...

數位存款帳戶衝上570萬

迎戰純網銀，傳統銀行努力拉客，數位存款帳戶首度衝破500萬戶，到9月底止有575.3萬戶，比去年同期成長一倍多，年底純網...

放寬交易限額 聲聲喚

數位存款帳戶使用者愈來愈多，銀行建議放寬交易限額及驗證方式，金管會將視整體市場發展情況作評估。

美元保單銷售 大減五成

少了停售效應引發買氣，8月美元保單業績腰斬，金管會昨（27）日公布外幣保單最新銷售狀況，其中占最大宗的美元保單8月新契約...

渣打：七成企業想移出大陸

渣打集團昨（27）日公布2020年度大灣區調查結果，認為中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43%企業更積極考慮轉移產能，另...

台開金融大樓地下室出售 5.5億元成交

台開昨（27）日公告指出，公司原持有的台開金融大樓地下室樓層進行處分，總面積約1,000多坪，另外還有19個車位，總交易...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。