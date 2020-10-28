金管會：純網銀年底前開業、數位帳戶1季暴增近百萬戶

純網銀何時開？金管會副主委邱淑貞今（28）日在金融總會與台灣金融研訓院舉辦「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」上指出，「純網銀預計年底前陸續開業」，並指出未來純網銀透過網路可以做的事情都能辦，但不能直接接觸。

對於台灣金融科技發展現況，邱淑貞今日演講提到三現況。第一，開放銀行目前在第二階段試辦；第二，純網銀預計年底陸續開業；第三，數位銀行已有33家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數也突破500萬戶，達到575.3萬戶，較前一季約增加83.1萬戶，可以看出未來趨勢。

針對數位存款帳戶爆發性成長，邱淑貞針對此現象指出，這部分將可以成為未來推動數位身分認證基礎下，未來金融機構之間認證打通，就不用做重複認證動作，往金融機構身分認證有發展空間，未來金管會也希望往這方向規劃。

邱淑貞同時也在演講中特別提到，推廣資訊科技，會講究平衡效率以及安全，將注意公平競爭環境。她特別說，「有些新的競爭業者要加入，不是要打敗，而是希望新的進入者、新的產品可以促進市場競爭，增加消費者便利性，但方法必須要可持續性營運」，假設是一次性大幅度的補貼，導致無法持續營運，會較為不適當。

這也被外界解讀，認為未來即便純網銀上路，金管會也不希望純網銀業者利用一次性大幅度補貼方式推廣，以讓市場公平競爭外，也要考量純網銀的長遠經營。

邱淑貞今日演講中並特別提到，資安是大家都在強調的，如何讓資安可以快速復原，因此，金管會希望所有政府基礎關鍵設施可以在最慢2小時內達到復原標準，金融機構希望要有能量去評估最低復原時間的安排。

面對資訊科技推廣，邱淑貞提高有八大面向要平衡。第一，功能性方法，做同樣的行為要有同樣的方法、法規規範，第二，比例原則，較低風險要用低方式規範，反之亦然；第三，科技中立原則，科技可以在較好的發展運用下掌控風險、發揮功能，各國都是中立看待科技；第四，注意公平競爭環境，第五，強化資安以及資料保護，第六，監理機關之間協調合作；第七，加強國際監理合作；地巴，友善創新機制。

新商品推出，邱淑貞也指出，將可能較為不容易認定屬性，得要看功能行為，可能會涉及到金管會監理、個資、稅等，恐涉及其他主管機關權責，不同主管機關之間未來得要等協調管理。