快訊

歐洲疫情火箭式飆升 全球確診將超越兩個台灣人口

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

金管會：純網銀年底前開業、數位帳戶1季暴增近百萬戶

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

網銀何時開？金管會副主委邱淑貞今（28）日在金融總會與台灣金融研訓院舉辦「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」上指出，「純網銀預計年底前陸續開業」，並指出未來純網銀透過網路可以做的事情都能辦，但不能直接接觸。

對於台灣金融科技發展現況，邱淑貞今日演講提到三現況。第一，開放銀行目前在第二階段試辦；第二，純網銀預計年底陸續開業；第三，數位銀行已有33家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數也突破500萬戶，達到575.3萬戶，較前一季約增加83.1萬戶，可以看出未來趨勢。

針對數位存款帳戶爆發性成長，邱淑貞針對此現象指出，這部分將可以成為未來推動數位身分認證基礎下，未來金融機構之間認證打通，就不用做重複認證動作，往金融機構身分認證有發展空間，未來金管會也希望往這方向規劃。

邱淑貞同時也在演講中特別提到，推廣資訊科技，會講究平衡效率以及安全，將注意公平競爭環境。她特別說，「有些新的競爭業者要加入，不是要打敗，而是希望新的進入者、新的產品可以促進市場競爭，增加消費者便利性，但方法必須要可持續性營運」，假設是一次性大幅度的補貼，導致無法持續營運，會較為不適當。

這也被外界解讀，認為未來即便純網銀上路，金管會也不希望純網銀業者利用一次性大幅度補貼方式推廣，以讓市場公平競爭外，也要考量純網銀的長遠經營。

邱淑貞今日演講中並特別提到，資安是大家都在強調的，如何讓資安可以快速復原，因此，金管會希望所有政府基礎關鍵設施可以在最慢2小時內達到復原標準，金融機構希望要有能量去評估最低復原時間的安排。

面對資訊科技推廣，邱淑貞提高有八大面向要平衡。第一，功能性方法，做同樣的行為要有同樣的方法、法規規範，第二，比例原則，較低風險要用低方式規範，反之亦然；第三，科技中立原則，科技可以在較好的發展運用下掌控風險、發揮功能，各國都是中立看待科技；第四，注意公平競爭環境，第五，強化資安以及資料保護，第六，監理機關之間協調合作；第七，加強國際監理合作；地巴，友善創新機制。

新商品推出，邱淑貞也指出，將可能較為不容易認定屬性，得要看功能行為，可能會涉及到金管會監理、個資、稅等，恐涉及其他主管機關權責，不同主管機關之間未來得要等協調管理。

邱淑貞 網銀 金管會

延伸閱讀

看好金融科技動能 金管會估今年投資額站上188億元

沈榮津出席「2020台北金融科技論壇」

金管會：2020年估金融業投資金融科技188億 年成長14％

未成年線上開戶 3銀行開辦

相關新聞

新台幣早盤大升逾2角 升破28.6元

新台幣今（28）日早盤以28.890元兌1美元，貶值1.8分開出。

華南金控旗下 香港華南永昌證券關門解散

華南金控（2880）子公司華南永昌證券上半年因權證避險不及大虧，影響公司淨值陡降至百億元以下，因此華南永昌證券決定解散轉...

和泰產險推個人資安綜合險 網路霸凌也賠

和泰產險表示，數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳...

數位帳戶翻倍 破500萬

新冠肺炎疫情意外提升數位金融普及性，即使六月開始國內疫情放緩，銀行數位帳戶每月仍穩健成長。金管會銀行局昨公布，九月底數位...

台幣強勢 逼近彭淮南防線

亞洲貨幣升值，加上月底適逢出口商拋匯旺季，新台幣匯率昨（27）日連二升，盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角，「...

銀行耗時耗力開發的新系統頻出包 關鍵問題出在哪？

最近多家銀行IT資訊系統頻頻出包！包括台北富邦銀行10月8日更換核心系統不順，連續出包3、4天影響3,000名客戶權益、14日土銀設定「預約交易」亦造成萬名中油員工領不到薪水，延遲13個小時才入帳。金融業更換系統到底難在哪？

未成年線上開戶 3銀行開辦

去年八月金管會放寬七歲以上未成年者可線上開立數位帳戶，銀行局表示，目前開辦未成年線上開戶的只有國泰世華、台新與第一銀行三...

數位存款帳戶衝上570萬

迎戰純網銀，傳統銀行努力拉客，數位存款帳戶首度衝破500萬戶，到9月底止有575.3萬戶，比去年同期成長一倍多，年底純網...

放寬交易限額 聲聲喚

數位存款帳戶使用者愈來愈多，銀行建議放寬交易限額及驗證方式，金管會將視整體市場發展情況作評估。

美元保單銷售 大減五成

少了停售效應引發買氣，8月美元保單業績腰斬，金管會昨（27）日公布外幣保單最新銷售狀況，其中占最大宗的美元保單8月新契約...

渣打：七成企業想移出大陸

渣打集團昨（27）日公布2020年度大灣區調查結果，認為中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43%企業更積極考慮轉移產能，另...

台開金融大樓地下室出售 5.5億元成交

台開昨（27）日公告指出，公司原持有的台開金融大樓地下室樓層進行處分，總面積約1,000多坪，另外還有19個車位，總交易...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。