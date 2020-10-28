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和泰產險推個人資安綜合險 網路霸凌也賠

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
產險公司推出個人資訊安全防護保障綜合保險，遭網路霸凌也賠。示意圖／ingimage授權
產險公司推出個人資訊安全防護保障綜合保險，遭網路霸凌也賠。示意圖／ingimage授權

和泰產險表示，數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，但是許多民眾帳號密碼從不更換，進出各大入口網站都用同一套帳密，小心你的求方便、好記，將為自己帶來不少網路世界裡的隱性風險。

資安專家曾建議民眾，個人資安防護的最好的辦法，就是避免使用同一組帳密，並強化密碼強度，「八位數以上有英數大小寫，加上特殊符號。」然而，再怎麼縝密的做好基本功，也總有意外發生，遭遇不肖人士盜用身分因而造成損失等風險。

經典的詐騙手段，如身分盜用、社交詐騙等，或是網路霸凌、肉搜帳號造成個人心理疾病後，需進行應變的費用損失。

和泰產險推出個人資訊安全防護保障綜合保險，包含三大承保項目：社交詐騙財務損失保險、網路霸凌費用損失保險、身分盜用費用損失保險，最低保費一次繳付不到千元，即可為數位生活增添保障。

和泰產險表示，民眾若遭遇相關的網路風險，皆能降低相關損失；透過投保該專案，即可享有保戶專屬的免付費網路問題支援Call center服務，遇到網路問題或保單所承保之事故，將有專職專家為保戶提供諮詢服務。

保障你的數位生活除了定期更改帳密之外，現在起有了新的選擇，和泰產險推出首張個人資安險，民眾可透過和泰產險業務專員購買，或撥打客服諮詢相關投保方式，將有專人服務提供投保相關訊息。

產險 保險 網路霸凌

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