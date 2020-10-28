金管會：2020年估金融業投資金融科技188億 年成長14％

金管會副主委許永欽今（28）日出席2020台北金融科技論壇，致詞時指出，根據金融總會統計，2019年金融業推動金融科技投資金額有165.2億元，較前一年成全年長四成以上，今年因為疫情，預估今年金融業投資金融科技資金規模高達188.8億元、預計成長14.3％。

許永欽表示，金融業近期充分展現金融科技韌性，具有十足發展性。但金管會也有鑑於此，發現金融產業往科技業發展高度重視，去年8月金管會為了讓金融業推動金融科技以及符合消費者與企業需求，也發布金融科技發展路徑圖，目標是創新金融、韌性金融、永續金融等。

而在金融創新過程中，例如金融科技業轉主要目的普惠金融，發展大數據、AI智慧發展過程中，可透過分析看清客戶屬性，有些客戶屬於高利潤低風險、有些是低利潤低風險，這容易讓客戶在金融服務前，產生弱勢比較，進而造成金融服務普惠不公平現象。

許永欽表示，發展金融科技過程中，另一個需要注意，則是個人數據操縱濫用，要避免有些業者利用做不正當的行銷推薦，讓消費者投資倒不適合商品產生信用風險，這也不是金管會樂見現象。金管會意識這問題需要解決，未來推動過程，在發規與獨立行為規範調整，促進競爭也要注意不必要負面現象。

金融總會與台灣金融研訓院在10月28日、29日舉辦「Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇」，邀請來自美國、英國、澳洲、以色列、日本、波蘭、加拿大、香港等國際Fintech代表，以及金管會、行政院與台灣金融研訓院等國內金融科技專家，一同進行碰撞與交流，與會進行經驗分享與對談。此外，10月27日、28日也針對金融科技新創交流舉辦Demo發表媒合會，以「國內外新創趨勢講座」及「國內外新創發表」兩大主軸安排。

台灣金融研訓院董事長吳中書今日表示，2020年是金融科技發展充滿動力的一年，不僅科技本身不斷進化，受到疫情的驅動，在金融領域的應用面向也愈趨寬廣。本次2020台北金融科技論壇第一天有三場國際論壇，第二天還有16場金融科技演講會，期望為台灣金融科技服務注入更多創新能量。