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眾所矚目!合一GDR成功定價 寫三大紀錄

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導

合一生技（4743）宣布，27日完成海外存託憑證（Global Depositary Receipt, GDR）發行之訂價，海外募資總金額約達1.77億美元（約當新台幣50.6億元）。

合一本次發行346萬單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰合一普通股5股，每單位海外存託憑證價格為51.11美元，即每股發行價格為10.22美元，折算台股每股價格約當新台幣295元。合一海外存託憑證預計將於10月28日於盧森堡證交所掛牌。摩根大通(J.P. Morgan)為本次存託憑證發行之獨家全球協調人及海外承銷商。

合一說，本次海外存託憑證的發行案非但為合一自2011年上櫃以來第一宗國際資本市場發行案，更成功締造以下台灣企業海外資本市場發行案之幾項重大記錄：

一、台灣生技醫療產業迄今最大國際籌資案；二、台灣今年以來非電子產業規模最大的海外存託憑證發行案。

其三、合一表示，由於新藥解盲成功，合一今年股價漲幅顯著優於大盤的股價表現。唯本次海外存託憑證發行適逢美國總統大選前夕，各國資本市場受到許多敏感性因素的干擾表現較為波動，使得投資人態度趨於保守，大幅提高籌資案發行的難度。

不過，合一仍精準把握成熟時機，於27日股價表現平穩之際隨即發佈交易，短短數小時不僅獲得投資人超過基本發行規模（美金1.68億元）的認購訂單，並進一步將發行規模提升至美金1.77億元，反映國際投資人對合一經營成果的肯定及未來發展前景的信心。

合一生技成立於2008年，為專注慢性皮膚疾病及免疫疾病之全球創新藥研發企業，所研發單抗新藥FB825今年四月以5.3億美元授權丹麥大藥廠Leo Pharma，另一項糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101三期臨床試驗解盲成功達標，這兩項重磅新藥的突破進展，使得合一新藥研發倍受國際矚目。

合一透過此次海外募資，將可更積極推動其創新藥全球化的佈局, 包括FB825與ON101以外之Anti-IL6單抗新藥、Anti-IL33單抗新藥、肝癌新藥及其他研發中新藥族群等，同時推進更多新藥進行國際臨床試驗，加強與國際大型藥企進行研發或市場合作，以加速推動所研發新藥進入國際市場。

合一 新台幣

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