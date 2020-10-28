聽新聞
test
0:00 / 0:00

渣打：七成企業想移出大陸

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

渣打集團昨（27）日公布2020年度大灣區調查結果，認為中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43%企業更積極考慮轉移產能，另外有近25%的受訪企業出於其他理由也考慮遷廠，合計有近七成企業正考慮將產能移出中國。

渣打銀行東北亞區資深經濟學符銘財指出，全球經濟正面臨二戰以後最嚴重的衰退，渣打集團預估2020年全球GDP成長率為-3.3%，主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的緊縮。

但除關注經濟面的直接衝擊，隨著各國積極推動重建工作與刺激措施，疫情造成的結構性改變也逐漸浮現，疫情不僅加速全球數位化發展，也為永續綠色科技帶來發展契機，渣打集團預期疫情將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化，企業開始體認供應鏈過度集中的風險，並考慮調整供應鏈策略與思維，以分散產能。

有那些地方成為企業考慮新產能停留市場？渣打指出，越南兼具多元化生產能力跟勞動力優勢，仍是現階段最受歡迎的遷廠目的地。

符銘財指出，台商企業在全球供應鏈重組的過程中勝出，主要是全球供應鏈對台灣企業的高度信任感，有效鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。不過渣打強調，多數企業仍傾向於分散供應鏈的模式，而非將現有產能完全移出中國。

渣打銀行觀察，以往過度集中單一市場的供應鏈策略，已無法因應快速變遷的全球環境，企業必須重新檢視供應鏈佈局，透過朝向在地化生產及縮短供應鏈等方式，並將重點從降低成本轉向降低風險，以因應供應鏈斷鏈危機。

作為國際級領導銀行，渣打銀行擁有強大的國際網絡資源與數位金融實力，能協助客戶強化跨境供應鏈，提升營運效能，尤其今年以來面臨疫情衝擊的挑戰。

渣打銀行 疫情

延伸閱讀

美中貿易戰影響 七成廠商考慮產能移出中國

渣打估：2020年全球GDP成長率-3.3%

銀行搶客 祭高利台幣活存

國泰航空被裁人員 大灣區航空想吸納

相關新聞

數位帳戶翻倍 破500萬

新冠肺炎疫情意外提升數位金融普及性，即使六月開始國內疫情放緩，銀行數位帳戶每月仍穩健成長。金管會銀行局昨公布，九月底數位...

台幣強勢 逼近彭淮南防線

亞洲貨幣升值，加上月底適逢出口商拋匯旺季，新台幣匯率昨（27）日連二升，盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角，「...

電子支付使用者破千萬

電子支付使用者破千萬

未成年線上開戶 3銀行開辦

去年八月金管會放寬七歲以上未成年者可線上開立數位帳戶，銀行局表示，目前開辦未成年線上開戶的只有國泰世華、台新與第一銀行三...

數位存款帳戶衝上570萬

迎戰純網銀，傳統銀行努力拉客，數位存款帳戶首度衝破500萬戶，到9月底止有575.3萬戶，比去年同期成長一倍多，年底純網...

放寬交易限額 聲聲喚

數位存款帳戶使用者愈來愈多，銀行建議放寬交易限額及驗證方式，金管會將視整體市場發展情況作評估。

美元保單銷售 大減五成

少了停售效應引發買氣，8月美元保單業績腰斬，金管會昨（27）日公布外幣保單最新銷售狀況，其中占最大宗的美元保單8月新契約...

渣打：七成企業想移出大陸

渣打集團昨（27）日公布2020年度大灣區調查結果，認為中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43%企業更積極考慮轉移產能，另...

台開金融大樓地下室出售 5.5億元成交

台開昨（27）日公告指出，公司原持有的台開金融大樓地下室樓層進行處分，總面積約1,000多坪，另外還有19個車位，總交易...

青安房貸延長兩年 調降利率

財政部昨（27）日召開八大公股行庫會議，拍板定案續辦青年安心成家房貸至2022年底，並調降一段式利率0.03個百分點，來...

台中銀 將辦現增 募資25億

台中銀行昨（27）日董事會決議，將辦理現金增資2.5億股，每股定價10.2元發行，預計募資額度25.2億元，現增作業預定...

近逼彭淮南防線 新台幣收九年三個月新高

亞洲貨幣升值，加上月底適逢出口商拋匯旺季，新台幣匯率今（27）日連二升，盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角，「...

熱門新聞

年輕族群存股 應優先考慮這件事

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

都6小時到貨了，台灣人網購的比例還是很低？老總看台灣數位經濟的瓶頸

眾所矚目!合一GDR成功定價 寫三大紀錄

中壽擬以不超過8000萬美元 參與螞蟻科技IPO

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。