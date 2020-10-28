渣打：七成企業想移出大陸

渣打集團昨（27）日公布2020年度大灣區調查結果，認為中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43%企業更積極考慮轉移產能，另外有近25%的受訪企業出於其他理由也考慮遷廠，合計有近七成企業正考慮將產能移出中國。

渣打銀行東北亞區資深經濟學符銘財指出，全球經濟正面臨二戰以後最嚴重的衰退，渣打集團預估2020年全球GDP成長率為-3.3%，主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的緊縮。

但除關注經濟面的直接衝擊，隨著各國積極推動重建工作與刺激措施，疫情造成的結構性改變也逐漸浮現，疫情不僅加速全球數位化發展，也為永續綠色科技帶來發展契機，渣打集團預期疫情將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化，企業開始體認供應鏈過度集中的風險，並考慮調整供應鏈策略與思維，以分散產能。

有那些地方成為企業考慮新產能停留市場？渣打指出，越南兼具多元化生產能力跟勞動力優勢，仍是現階段最受歡迎的遷廠目的地。

符銘財指出，台商企業在全球供應鏈重組的過程中勝出，主要是全球供應鏈對台灣企業的高度信任感，有效鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。不過渣打強調，多數企業仍傾向於分散供應鏈的模式，而非將現有產能完全移出中國。

渣打銀行觀察，以往過度集中單一市場的供應鏈策略，已無法因應快速變遷的全球環境，企業必須重新檢視供應鏈佈局，透過朝向在地化生產及縮短供應鏈等方式，並將重點從降低成本轉向降低風險，以因應供應鏈斷鏈危機。

作為國際級領導銀行，渣打銀行擁有強大的國際網絡資源與數位金融實力，能協助客戶強化跨境供應鏈，提升營運效能，尤其今年以來面臨疫情衝擊的挑戰。