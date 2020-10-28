美元保單銷售 大減五成

少了停售效應引發買氣，8月美元保單業績腰斬，金管會昨（27）日公布外幣保單最新銷售狀況，其中占最大宗的美元保單8月新契約保費收入僅10.52億美元，較前一月22.22億美元衰退逾半。

據了解，美元保單銷售單月腰斬有二大原因，一是因7月有保險局調降新責任準備金利率，造成停售效應入帳基期較高所致，8月回復正常，單月仍較去年同月9.95億美元為高。

此外，今年升勢凌厲的新台幣，8月也微貶，過去升值買美元保單較划算的誘因，到8月不復存在。

保險局昨日公布今年前八月不分幣別整體新契約保費收入3,444.53億元，年減7%，7月單月增加約324億元，據統計，今年1~8月投資型外幣保單新契約保費855.17億元、年減27％；至於傳統型外幣保單新契約保費2,589億元，年增3%，傳統型單月增加121億元，跟7月大賣531億元比衰退不少。

保險局今年二度調整各幣別責任準備率，除了新台幣外，包括美元與人民幣外幣保單均降2碼，澳幣降最多高達4碼，調降責準率亦謂著保險公司要多提列準備金，間接導致保費上漲，因此引爆外幣保單停售效應，因此造成7月外幣保單保費收入大增，而8月就回到正常水準。

保險局統計，整體外幣保單前八月銷售最好的前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國壽、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、中壽與新壽，中壽首度擠上前三強。美元保單排名，傳統型第一名還是南山人壽，二、三名依序為中壽、國壽。

外幣保單包含美元、澳幣與人民幣，其中美元保單占大宗。

保險局統計，美元保單前八月新契約保費112.49億美元，較上月增加10.52億美元，以昨天收盤價28.872兌美元計為新台幣303.73億元。

其中投資型保單26.1億美元、年增5％，連三月成長。傳統型保單86.39億美元、年增15%。