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放寬交易限額 聲聲喚

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

數位存款帳戶使用者愈來愈多，銀行建議放寬交易限額及驗證方式，金管會將視整體市場發展情況作評估。

數位存款帳戶業務開放以來，金管會也不斷檢討相關限制，例如去年8月開放未成年人及獨資法人，可以開立數位存款帳戶。

根據金管會資料，到目前為止，已有三家銀行辦理未成人開戶業務，包括國泰、台新及一銀，其中一銀還辦理獨資法人的開戶業務。

對於為何只有三家做未成年人開戶業務？金管會銀行副局長林志吉表示，各銀行依業務發展需求作規劃。不過，可以看出，這三家是數位存款帳戶開戶數最多的前五大，顯示在數位存款帳戶業務的拓展上相對積極。

數位存款帳戶還有那些規定可以檢討放寬？林志吉表示，外界建議比較多的是身分驗證方式及交易限額。

以交易限額為例，目前第三類數位存款帳戶，辦理非約定轉帳，單次限額是1萬元、每日3萬元、每月5萬元，外界希望再往上提高，金管會會看整體市場發展情況，例如是否有被冒用等情況，再作評估。

至於驗證方式，外界的建議，包括開放銀行體系外的驗證方式，例如已在券商開戶，可否在銀行開立數位存款帳戶等，還有透過手機門號，開立數位存款帳戶等。

此外，第三類數位存款帳戶在三類中位居首位，主要原因是加入財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗平台」的銀行愈來愈多。

林志吉表示，第三類是其他銀行的存款或信用卡客戶，來開立數位存款帳戶，早期一些大銀行認為自己的客戶多，為何要被查詢資料，不願開放自家客戶被查，加入財金跨行核驗平台的銀行也少，去年初也只有23家，今年9月已多達35家，可以很便利用其他行帳戶來作驗證，使得第三類穩居首位。

金管會 一銀 信用卡

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