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數位存款帳戶衝上570萬

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

迎戰純網銀，傳統銀行努力拉客，數位存款帳戶首度衝破500萬戶，到9月底止有575.3萬戶，比去年同期成長一倍多，年底純網銀開業後，數位存款帳戶業務競爭將更加激烈。

金管會昨（27）日公布最新數位存款帳戶業務辦理情形，到9月底止，數位存款帳戶數增加到575.3萬戶，首度突破500萬戶。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到9月底，已有33家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約575.3萬戶，較前一季約成長16.9%；跟去年同期相比增加103.7%

數位存款帳戶開戶數年增率雖維持倍數成長，但年增率已有減緩趨勢，去年底年增率124%，前年則有284%。林志吉表示，主要是開戶數愈來愈多，分母變大了。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中第三類帳戶（他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶在線上開立的帳戶)最多，有222.8萬戶。

其次是第二類帳戶（已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶），有196.3萬戶。

至於第一類帳戶（透過自然人憑證在線上開立的帳戶），約156.1萬戶。

開立戶數最多前五大銀行，依序是台新銀行224.9萬戶、國泰世華銀行83.5萬戶、永豐銀行58.2萬戶、王道銀行44.7萬戶、第一銀行38萬戶。　　

純網銀年底開業後對傳統銀行數位存款帳戶業務會有何影響？林志吉表示，競爭會加劇，兩者各有優勢，純網銀的優勢是有生態群，例如電信、電商及社群等，看如何運用優勢；傳統銀行也擁有優勢，像目前開戶數最多的已經有200多萬戶了，整體而言，未來數位存款帳戶仍會持續成長。

金管會表示，為因應銀行數位化服務的發展趨勢，提供客戶更完善的金融服務，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制可行且風險可控的前提下，適時規劃其他以數位化辦理的帳戶類型或業務項目。

金管會 網銀

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