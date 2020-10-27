快訊

大同董事會延至11月2日召開 董事長將換人做

少了停售效應 8月美元保單業績腰斬

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

少了停售效應，8月美元保單業績腰斬！金管會今（27）日公布外幣保單最新銷售狀況，其中占最大宗的美元保單8月新契約保費收入僅10.52億美元，較前一月22.22億美元衰退逾半，主要是因為7月有保險局調整新責任準備金利率調降，造成停售效應入帳基期較高所致，8月回復正常，單月仍較去年同月9.95億美元為高，此外今年來升勢凌厲的新台幣，8月也微幅回貶所致。

據保險局最新公布2020年前八月新契約保費收入3,444.53億元，年減7%，7月單月增加約324億元，據金管會保險局統計，2020年1~8月投資型外幣保單新契約保費855.17億元、年減27％；至於傳統型外幣保單新契約保費2,589億元，年增3%，傳統型單月增加121億元，跟7月大賣531億元比衰退不少。

保險局公布7月1日二度調整各幣別責任準備率，除了新台幣外，外幣保單方面包括美元與人民幣均降2碼，澳幣降最多高達4碼，調降責準率亦謂著保險公司要多提列準備金，間接導致保費上漲，因此引爆外幣保單的停售效應，保單陸續於7月登錄，因此造成7月外幣保單保費收入大增，而8月就回落正常水準。

據保險局統計，整體外幣保單前八月銷售最好的前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國壽、法國巴黎、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、中壽與新壽，其中中壽也首度擠上前三強。美元保單方面的排名方面，傳統型第一名還是南山人壽，二、三名則中壽高於國壽。

外幣保單包含美元、澳幣與人民幣，其中美元保單占大宗。據保險局統計，美元保單前八月新契約保費112.49億美元，較上月增加10.52億美元，以昨天收盤價28.872兌美元計為新台幣303.73億元。其中投資型保單26.1億美元、年增5％，連三月成長。傳統型保單86.39億美元、年增15%。

其他外幣保單方面，澳元保單前八月新契約保費3.77億澳元、年減達62％，無論投資型或傳統型衰退幅度依舊持續擴大。人民幣保單前八月新契約保費7.62億人民幣、年減達83％，衰退幅度仍較上月高。

保單 保費 保險

延伸閱讀

一次給付防癌險 病友後援

可以用貸款買保單嗎？

長照實物給付團險 台灣人壽首推

壽險前9月初年度保費收入年減逾3成 跌幅略收斂

相關新聞

近逼彭淮南防線 新台幣收九年三個月新高

亞洲貨幣升值，加上月底適逢出口商拋匯旺季，新台幣匯率今（27）日連二升，盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角，「...

數位帳戶年增翻倍 金管會研議兩大放寬

金管會銀行局今公布國內數位帳戶情況，截至今年9月底數位帳戶已逾570萬戶，比起去年9月年增率達103.7%。銀行局透露，...

新台幣午盤大升3角 暫收28.602元

新台幣今（27）日午盤大升3角，暫收28.602元，成交金額3.84億美元。

疫後求職難度增 南山人壽儲備菁英計收件倍增

後疫情時代，求職難度更高，根據人力銀行最新調查結果指出，今年受到疫情拖累整體就業市場，新鮮人順利找到工作的人數比例低於去...

聚焦提前買回 台新策略優選總回報高收益債券基金成軍

台新投信為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題，近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦「提前買...

都6小時到貨了，台灣人網購的比例還是很低？老總看台灣數位經濟的瓶頸

今年以來，由於抗疫成功，台灣受到全世界的肯定。我們有沒有不如世界其他國家的？恐怕是金融科技。

股匯脫鉤 新台幣早盤升逾3角

新台幣今（27）日早盤以28.915元兌1美元，貶值1.3分開出。

元富證推廣金融教育 響應屏東金融公益嘉年華

新光金控旗下元富證券積極推動社會公益及金融教育，再次響應由金管會指導、台灣金融服務聯合總會與屏東縣政府聯合主辦的2020...

雜音紛飛股市震盪 新興亞股迎來資金流入

美國總統大選在即，新一輪刺激法案談判未果，市場情緒謹慎。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場及亞洲不含日...

中信金帶頭減碳 簽署加入PCAF

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中信金控本月初正式簽署加入碳會計金融合作夥伴關係（...

銀行搶客 祭高利台幣活存

低利時代，新台幣活存理財項目成國銀搶客戶首選。渣打銀行推出非數位帳戶的活存專案，最高祭出1.15%活存利率鞏固財管客戶，...

中信金力挺減碳 接軌國際

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）本月初（1...

熱門新聞

狂掃百戶結果買錯房？興富發澄清：根本還沒開賣

張國煒逆勢操作…三原因

英特爾委外 台積迎百億美元商機

銀行搶客 祭高利台幣活存

兆豐改造 翻轉公股銀架構

旺宏打入iPhone 12供應鏈 奪OLED記憶體五成市占

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。