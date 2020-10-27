「毛三到四」哭了！新台幣今年升值4.27% 成最強亞幣

台灣防疫得當、經濟基本面強加上台股高殖利率題材，吸引外資蜂擁流入，進而推升新台幣匯率升抵九年三個月新高；中央銀行資料顯示，今年以來，新台幣兌美元匯率累計升值1.23元，升幅高達4.27%，意即若完全沒避險，「毛三到四（毛利率3%、4%）」的代工業，利潤將全被匯損吃光光。

央行統計顯示，去年底，新台幣匯率以30.106元封關，今（27）日收在28.872元，今年以來累計升值1.23角，升值高達4.27%。進一步與主要貿易對手國相比，人民幣今年升值3.73%、韓元升值2.59%，就連具避險功能的日圓，升幅也只有3.63%，不及新台幣的4.27%。

不過，新台幣升幅超越日圓、人民幣、韓元與星元，榮登「最強亞幣」，對出口廠商與央行都是一大壓力。

對於新台幣匯率升值，可能對出口廠商報價競爭力造成衝擊，央行屢屢強調，企業應強化避險操作並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響。在避險工具部分，像是遠期外匯、換匯交易（SWAP）、換匯換利（CCS）與匯率選擇權等，都可有效降低匯率風險。

不過，避險工具只能「治標」，長期而言，出口廠商應持續提升技術能力及產品競爭力，包含技術、產品組合、服務、行銷等。