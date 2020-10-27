中壽擬以不超過8000萬美元 參與螞蟻科技IPO

全球最大金融科技獨角獸螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，市值上看2,250億美元（約台幣6.4兆元），將成為2020年最大IPO之一。國內壽險業也積極參與，中國人壽（2823）今（27）日傍晚輸入公開資訊觀測站，公告宣布以最高不超過8,000萬美元（約台幣22.8億元），參與螞蟻科技IPO公開申購。

中壽表示，此次參與螞蟻科技IPO，主要是看好其上市後前景，依保險法之規定，為壽險資金之運用。據中壽公告，於今日參與螞蟻科技集團上市前的普通股增資申購案，交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告，交易總金額不超過8,000萬美元，惟不含交易佣金及其他相關稅費。依公司分層授權規定，此次申購價格由發行公司依需求狀況決定。

除了中壽之外，據外電彭博資訊報導，螞蟻集團螞蟻集團即將上市，不僅將讓中國大陸誕生一批新富豪，也會讓全球幾個老牌富豪家族的財富更上層樓，包括台灣潤泰集團總裁尹衍樑的兒子尹崇堯二年前投資9,990萬美元，尹崇堯目前是國內南山人壽的副董事長，外電報導依據螞蟻集團的上市目標價推算，這些投資的報酬率可望達50%。