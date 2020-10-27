快訊

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

面對它、接受它、處理它、放下它：聖嚴法師的「本來面目」

中壽擬以不超過8000萬美元 參與螞蟻科技IPO

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

全球最大金融科技獨角獸螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，市值上看2,250億美元（約台幣6.4兆元），將成為2020年最大IPO之一。國內壽險業也積極參與，中國人壽（2823）今（27）日傍晚輸入公開資訊觀測站，公告宣布以最高不超過8,000萬美元（約台幣22.8億元），參與螞蟻科技IPO公開申購。

中壽表示，此次參與螞蟻科技IPO，主要是看好其上市後前景，依保險法之規定，為壽險資金之運用。據中壽公告，於今日參與螞蟻科技集團上市前的普通股增資申購案，交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告，交易總金額不超過8,000萬美元，惟不含交易佣金及其他相關稅費。依公司分層授權規定，此次申購價格由發行公司依需求狀況決定。

除了中壽之外，據外電彭博資訊報導，螞蟻集團螞蟻集團即將上市，不僅將讓中國大陸誕生一批新富豪，也會讓全球幾個老牌富豪家族的財富更上層樓，包括台灣潤泰集團總裁尹衍樑的兒子尹崇堯二年前投資9,990萬美元，尹崇堯目前是國內南山人壽的副董事長，外電報導依據螞蟻集團的上市目標價推算，這些投資的報酬率可望達50%。

中壽 壽險業

延伸閱讀

馬雲迷不迷信？看看螞蟻集團IPO有幾個「8」

刷新記錄！螞蟻集團H股申購將提前2天完成

螞蟻集團IPO完成定價後 馬雲將躍居全球第11大富豪

螞蟻集團上市：預計A股最高募資額5,750億元

相關新聞

近逼彭淮南防線 新台幣收九年三個月新高

亞洲貨幣升值，加上月底適逢出口商拋匯旺季，新台幣匯率今（27）日連二升，盤中最高升抵28.58元、最多升值3.22角，「...

數位帳戶年增翻倍 金管會研議兩大放寬

金管會銀行局今公布國內數位帳戶情況，截至今年9月底數位帳戶已逾570萬戶，比起去年9月年增率達103.7%。銀行局透露，...

新台幣午盤大升3角 暫收28.602元

新台幣今（27）日午盤大升3角，暫收28.602元，成交金額3.84億美元。

疫後求職難度增 南山人壽儲備菁英計收件倍增

後疫情時代，求職難度更高，根據人力銀行最新調查結果指出，今年受到疫情拖累整體就業市場，新鮮人順利找到工作的人數比例低於去...

聚焦提前買回 台新策略優選總回報高收益債券基金成軍

台新投信為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題，近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦「提前買...

都6小時到貨了，台灣人網購的比例還是很低？老總看台灣數位經濟的瓶頸

今年以來，由於抗疫成功，台灣受到全世界的肯定。我們有沒有不如世界其他國家的？恐怕是金融科技。

股匯脫鉤 新台幣早盤升逾3角

新台幣今（27）日早盤以28.915元兌1美元，貶值1.3分開出。

元富證推廣金融教育 響應屏東金融公益嘉年華

新光金控旗下元富證券積極推動社會公益及金融教育，再次響應由金管會指導、台灣金融服務聯合總會與屏東縣政府聯合主辦的2020...

雜音紛飛股市震盪 新興亞股迎來資金流入

美國總統大選在即，新一輪刺激法案談判未果，市場情緒謹慎。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場及亞洲不含日...

中信金帶頭減碳 簽署加入PCAF

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中信金控本月初正式簽署加入碳會計金融合作夥伴關係（...

銀行搶客 祭高利台幣活存

低利時代，新台幣活存理財項目成國銀搶客戶首選。渣打銀行推出非數位帳戶的活存專案，最高祭出1.15%活存利率鞏固財管客戶，...

中信金力挺減碳 接軌國際

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）本月初（1...

熱門新聞

狂掃百戶結果買錯房？興富發澄清：根本還沒開賣

張國煒逆勢操作…三原因

英特爾委外 台積迎百億美元商機

銀行搶客 祭高利台幣活存

兆豐改造 翻轉公股銀架構

該打房嗎？央行：房市屬「有基之彈」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。