疫後求職難度增 南山人壽儲備菁英計收件倍增

後疫情時代，求職難度更高，根據人力銀行最新調查結果指出，今年受到疫情拖累整體就業市場，新鮮人順利找到工作的人數比例低於去年同期水準。

南山人壽建議有志往金融保險產業發展的年輕學子，提前布局個人職場競爭力，在學期間可多參加企業與校系合辦的課程，或是利用企業推出的實習生計畫，求職選擇時可多留意各企業的儲備幹部計畫，讓求職贏在起跑點。

南山人壽自2014年開始與台大財務金融學系合作，開辦壽險課程，深耕七年，選修人數一年比一年多，今年選修人數近160人。「南山人壽台大壽險經營管理實務研討課程」結合南山人壽內外勤、產壽險資源，除由總經理等高階主管親自授課，傳授學生最貼近實務經驗的精算、風控、保險科技等知識之外，另精心設計「企業實地分組參訪」、「實務導師指導」及「獎學金與實習計畫」等方式進行。

除了前述與校園合作的模式培育在學學子，南山人壽已連續兩年進行儲備菁英的招募，南山人壽儲備菁英計畫今年的招募熱度並未受疫情影響，履歷收件數反較去年逆勢增長約二成。