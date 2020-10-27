快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後求職難度增 南山人壽儲備菁英計收件倍增

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

疫情時代，求職難度更高，根據人力銀行最新調查結果指出，今年受到疫情拖累整體就業市場，新鮮人順利找到工作的人數比例低於去年同期水準。

南山人壽建議有志往金融保險產業發展的年輕學子，提前布局個人職場競爭力，在學期間可多參加企業與校系合辦的課程，或是利用企業推出的實習生計畫，求職選擇時可多留意各企業的儲備幹部計畫，讓求職贏在起跑點。

南山人壽自2014年開始與台大財務金融學系合作，開辦壽險課程，深耕七年，選修人數一年比一年多，今年選修人數近160人。「南山人壽台大壽險經營管理實務研討課程」結合南山人壽內外勤、產壽險資源，除由總經理等高階主管親自授課，傳授學生最貼近實務經驗的精算、風控、保險科技等知識之外，另精心設計「企業實地分組參訪」、「實務導師指導」及「獎學金與實習計畫」等方式進行。

除了前述與校園合作的模式培育在學學子，南山人壽已連續兩年進行儲備菁英的招募，南山人壽儲備菁英計畫今年的招募熱度並未受疫情影響，履歷收件數反較去年逆勢增長約二成。

南山人壽 疫情 求職

延伸閱讀

她國立大學研究所畢業又精通英日語 求職薪資讓人聽了傻眼

南山微型險 擴大保障弱勢族群

南山人壽公平待客之道 七度通過德國TÜV-SQS驗證

南山人壽推廣MDRT會員 今年人數成長38%

相關新聞

都6小時到貨了，台灣人網購的比例還是很低？老總看台灣數位經濟的瓶頸

今年以來，由於抗疫成功，台灣受到全世界的肯定。我們有沒有不如世界其他國家的？恐怕是金融科技。

銀行搶客 祭高利台幣活存

低利時代，新台幣活存理財項目成國銀搶客戶首選。渣打銀行推出非數位帳戶的活存專案，最高祭出1.15%活存利率鞏固財管客戶，...

新台幣午盤大升3角 暫收28.602元

新台幣今（27）日午盤大升3角，暫收28.602元，成交金額3.84億美元。

疫後求職難度增 南山人壽儲備菁英計收件倍增

後疫情時代，求職難度更高，根據人力銀行最新調查結果指出，今年受到疫情拖累整體就業市場，新鮮人順利找到工作的人數比例低於去...

聚焦提前買回 台新策略優選總回報高收益債券基金成軍

台新投信為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題，近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦「提前買...

股匯脫鉤 新台幣早盤升逾3角

新台幣今（27）日早盤以28.915元兌1美元，貶值1.3分開出。

元富證推廣金融教育 響應屏東金融公益嘉年華

新光金控旗下元富證券積極推動社會公益及金融教育，再次響應由金管會指導、台灣金融服務聯合總會與屏東縣政府聯合主辦的2020...

雜音紛飛股市震盪 新興亞股迎來資金流入

美國總統大選在即，新一輪刺激法案談判未果，市場情緒謹慎。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場及亞洲不含日...

中信金帶頭減碳 簽署加入PCAF

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中信金控本月初正式簽署加入碳會計金融合作夥伴關係（...

中信金力挺減碳 接軌國際

氣候議題日益嚴峻，為落實盤查與評估金融商品碳排放量，攜手客戶低碳轉型，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）本月初（1...

兆豐改造 翻轉公股銀架構

兆豐銀行為了因應疫情衝擊、持續轉型強化獲利動能，擬參考民營與外商銀行做法，推動新一波組織改造，依照企金、消金與財富管理三...

張兆順操刀 兆豐銀拚多元獲利

兆豐金暨兆豐銀行董事長張兆順在成功帶領兆豐銀走出紐約分行重罰事件陰霾後，為讓兆豐銀與時俱進，強化因應未來變局的競爭力，念...

熱門新聞

旅遊業薪資補助到9月底 雄獅：很多業者乾脆拉下鐵門

狂掃百戶結果買錯房？興富發澄清：根本還沒開賣

張國煒逆勢操作…三原因

英特爾委外 台積迎百億美元商機

該打房嗎？央行：房市屬「有基之彈」

旺宏打入iPhone 12供應鏈 奪OLED記憶體五成市占

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。