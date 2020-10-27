聚焦提前買回 台新策略優選總回報高收益債券基金成軍

台新投信為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題，近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦「提前買回」策略之全球高收益債券基金，已於23日獲主管機關核准成立。台新投信表示，自2010~2019年，運用「提前買回策略」之高收債年年呈現正報酬，納入資產配置有利降低波動度，為肺炎疫情、中美貿易戰風暴下最佳財富守護者，目前正是布局良機。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，全球進入低利率時代已超過五年，近期負利率債券規模更攀升至超過16兆美元。美國10年期公債殖利率在2020年9月3日刷新三年低點，德國公債殖利率幾乎每天都下探歷史新低。美國10年期公債殖利率不到1%，投資等級債殖利率僅2%~3%，在低利率時代，投資人對於高息收資產需求激增，全球高收益債殖利率仍有5%以上，能提供較佳的收益率，滿足投資人理財需求。

尹晟龢指出，「提前買回」債券通常附有補償條款，保護投資人權益。此外，因為「提前買回」縮短存續期間，距離到期日愈近，掌握度愈高，可以降低波動度。另一方面，「提前買回」策略對投資人而言，能降低利率風險，並創造滾動的現金流，持續投資新標的；對發債公司而言，「提前買回」給予發行公司更多財務彈性，有機會以更低利率再融資，提升公司財務強度。整體而言，「提前買回」開啟「低不確定性、高殖利率」的高收益債新篇章，提升報酬勝率。