台新高收益債「提前買回策略」運用 勝率大增

台新投信為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題，近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金為國內首檔聚焦提前買回策略的全球高收益債券基金。台新投信表示，自2010~2019年，運用提前買回策略的高收債年年呈現正報酬，納入資產配置有利降低波動度，為新冠肺炎疫情、中美貿易戰風暴下最佳財富守護者。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，全球進入低利率時代已超過五年，近期負利率債券規模更攀升至超過16兆美元。美國10年期公債殖利率在2020年9月3日刷新三年低點，德國公債殖利率幾乎每天都下探歷史新低。美國10年期公債殖利率不到1%，投資等級債殖利率僅2%~3%，在低利率時代，投資人對於高息收資產需求激增，全球高收益債殖利率仍有5%以上，能提供較佳的收益率，滿足投資人理財需求。

尹晟龢說，提前買回債券通常附有補償條款，保護投資人權益。此外，因為提前買回縮短存續期間，距離到期日愈近，掌握度愈高，可以降低波動度。另一方面，提前買回策略對投資人而言，能降低利率風險，並創造滾動的現金流，持續投資新標的；對發債公司而言，提前買回給予發行公司更多財務彈性，有機會以更低利率再融資，提升公司財務強度。整體而言，提前買回開啟低不確定性、高殖利率的高收益債新篇章，提升報酬勝率。