都6小時到貨了，台灣人網購的比例還是很低？老總看台灣數位經濟的瓶頸

摘要 1.在台灣，39%受訪者表示目前在購物時，會優先考慮線上通路或平台，56%的人預期，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將落在2036年。 2.金融支持產業發展創新的活水，假如我們的金融創新落後，不管有什麼二奈米，未來還是受制於人，這恐怕不是封殺支付寶、微信所能解決的。

今年以來，由於抗疫成功，台灣受到全世界的肯定。我們有沒有不如世界其他國家的？恐怕是金融科技。

渣打集團最近發布一項調查報告，涵蓋全球12個市場1.2萬位的消費者，研究疫情過後，全球消費習慣的改變。其中重要的發現是線上購物比例增加，有近半（48%）受訪者傾向線上購物，同時有64%受訪者認為自己所在的國家將逐漸邁向無現金化。

在台灣，39%受訪者表示目前在購物時，會優先考慮線上通路或平台，56%的人預期，台灣徹底轉型為無現金社會的可能時間點將落在2036年。

問題是什麼？台灣的數據落在全球平均值之後，不僅線上購物比例較低，而且大部分人短期內仍偏好使用現金，預期無現金社會的比例落後全球平均值。根據這項比析，台灣預期無現金社會的人口比例僅超過巴基斯坦，而且時間進程最落後，比其次落後的中國大陸/肯亞（2033）還要晚3年。

問題在哪？我可以想到幾個原因：第一、實體經濟太發達；第二、傳統銀行和金控勢力龐大，國泰金上半年就賺了300多億元；第三、市場狹小、島國經濟型態，便利商店到處都是，大家不需要透過線上購物；第四、沒有受到疫情太大影響，大部分經濟活動仍正常，導致「無接觸經濟」發展進程緩慢。

在同樣一份報告中，不僅有台灣線上購物比例（39%），也有標明線下購物使用信用卡（31%）和付現金（30%）的分別比重。

和世界其他國家相比，台灣在扣除線上購物後，線下購物使用信用卡相對現金的比例也明顯不同於其他國家：新加坡（35%/15%）、中國大陸（33%/14%）、印度（16%/15%）、印尼（18%/25%）、美國（41%/18%）、英國（39%/15%），只有香港和台灣最類似，線上購物42%，線下信用卡/現金比33%/25%。

這其中有幾個觀察：首先，歐美國家已大部分使用信用卡；其次，新興市場如印度和印尼，由於金融機構還不是那麼發達，所以用信用卡的人不多，但線上購物數字驚人，帶動數位經濟。

在快速變遷的世界環境中，法令往往跟不上現實的發展，如果沒有透過一些機制，「破壞式創新」可能會受限於現有法令框架，因此重點不只是技術創新、商業模式創新，還需要政策創新和法規創新。

中國大陸在金融領域採取「先行先試」作法，先開放看成效，不行再調整甚至砍掉，支付寶就是這樣做起來的，後來甚至收購投信公司，有一陣子規模衝到全大陸第二。

螞蟻集團旗下支付寶辦公室。圖/路透

支付寶的母公司螞蟻集團正準備上市，為有史以來最大IPO。上週整體估值由2,500億上調至2,800億美元，成為全球最有價值的金融機構，僅次於摩根大通。

中國大陸為了因應中美經濟脫鉤態勢，上週在深圳推出數字人民幣紅包。雖然金額不多，只有1,000萬元，每個人200元，但意義重大，因為數字人民幣等同現金，不同於電子支付，商家不得拒收。數字人民幣在民主社會比較難推行，因為透過區塊鏈可以完全掌握金流，對個人隱私沒有保障。

現在最熱門的趨勢叫做DeFi（DEcentralized FInance），將原有中心化的金融交易平台，運用區塊鏈技術，變成分散驗證、群體共管的去中心化金融，導致傳統銀行和政府的角色逐漸被取代。

台灣現在最流行的關鍵字是AI、5G和半導體，但有人關心金融嗎？渣打的研究報告對我們來說，是一記當頭棒喝。金融和經濟是一體的兩面，金融更是支持產業發展創新的活水，假如我們的金融創新落後，不管有什麼二奈米，未來還是受制於人，這恐怕不是封殺支付寶、微信所能解決的。

居安思危，台灣最大的危機，就是沒有特別大的危機。最近供應鏈重組成為熱門話題，但首先要重組的，應該是我們的腦袋！

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