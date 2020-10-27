雜音紛飛股市震盪 新興亞股迎來資金流入

美國總統大選在即，新一輪刺激法案談判未果，市場情緒謹慎。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除全球新興市場及亞洲不含日本股市外，包括美國、歐非中東以及拉美等地股市資金皆呈淨流出狀態，其中已開發歐洲流出約21.81億美元，為全球股市中失血較重區域。

安聯投信表示，隨著時間逐漸靠近美國大選，相關訊息雜音也越來越多，加上美國國會與白宮對於刺激法案雖在過去一周有多次談判，但仍有癥結未解，投資人整體態度謹慎，全球股市漲跌互見，美股主要指數多有0.5-1%跌幅，新興亞洲則是表現相對正面；整體來說，全球股市近來多呈窄幅震盪走勢，呼應相對保守的風險情緒。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，時序進入美國總統大選前的兩周之內，包括紓困案是否有望於選前通過、美中關係及民調拉鋸等各式雜音持續增加，使得短期內市場震盪加劇；然而觀察影響基本面部分的因素，則可發現包括疫情風險、企業獲利等大多仍偏正面，長線來看後市不需過度悲觀。

首先在疫情部分，謝佳伶表示，雖部分地區確診人數在攀升，但情勢未明顯失控，加上目前有多支主要藥廠的疫苗已進入第三期試驗，有望在美國FDA使用緊急授權下最快於年底問世，疫苗相關正面進度有助於加強民眾對於回復正常的信心，進而對經濟復甦及循環產業相關族群帶來正向效益。

在企業獲利方面，謝佳伶指出，今年雖在疫情的影響下全球主要企業獲利明顯下修，但因各國政府及企業陸續發展出應對措施，後續衝擊逐漸降低。從財報觀察則可發現許多指標企業第三季財報除較前兩季明顯回溫，故多數調研機構評估2021年企業獲利有望回升至2019年疫情前水準，其中美股標普500企業EPS獲利成長率更有望來到20%以上，成為市場後續表現的正向支撐。

謝佳伶建議，在基本面相對正向的前提之下，雖然此時市場受到消息面影響持續波動，仍應關注如美國成長股具有長期成長實力的強勢資產，並在出現拉回時伺機加碼，捕捉市場在不確定性消除後的上行動能；與此同時，謝佳伶也建議可在投資組合中加入優質美國高收益債及搭配掩護性買權獲得的權利金，藉由穩定金流提高在股票資產出遭遇逆風時的整體穩定性，收益及成長性兼顧。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢仍維持區間震盪，不同類股快速輪動，如前波以替代能源較為強勢，然後由相對低檔的股票接棒反彈，並無一段較長時間的明確強勢股；從資金來看，上周外資交易量較前一周為清淡，一周小幅賣超約84億元。

從題材來看，廖哲宏指出，市場對於iPhone銷售量並未賦予太多期待，但由於累積了對5G的升級需求，故也有望帶動超過過去正常換機需求，預期相關零組件等題材股有望受惠。往後觀察，美國統大選與疫情變化仍是目前對市場影響較大的兩個主要變數，若選後政權移轉不太順利或疫情明顯失控，有可能成為衝擊市場的灰犀牛事件，短線上台股可能仍將維持震盪格局。