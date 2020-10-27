前獨董鄭克家去世 凱基銀請兆豐銀退休副總陳富榮接替
開發金控（2883）派駐旗下凱基銀行的獨立董事異動，聘請兆豐金（2886）旗下兆豐銀退休副總經理陳富榮出任，補上8月去世的凱基銀前獨董鄭克家遺缺，使凱基銀維持三位獨董不變。
陳富榮是台大商學系、台大農經所碩士畢業，在兆豐銀行屬於「根正苗紅」一脈的天之驕女，派駐海外經驗豐富，除了擔任過澳洲雪梨分行經理，在兆豐銀經歷2016年的洗錢防制缺失遭美國重罰事件後，她在2018年便以副總經理之姿兼任紐約分行經理，在此之前陳富榮則是擔任兆豐銀總稽核，對銀行前台業務與後勤管理、內控、海外事務都相當熟稔，開發金因此聘請陳富榮出任凱基銀行獨董。
凱基銀前獨董鄭克家是在8月時期突然病逝，當時不論是凱基銀還是鄭克家之前擔任企金董事總經理的星展銀，熟識他的行員、主管都對鄭克家突然病逝相當震驚與難過。
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