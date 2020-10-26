三家金融機構被逮到缺失 遭金管會處分
金管會今（26）日公告，元大銀行、新光人壽及淡水信用合作社等三家金融機構，分別違反相關法令規定，各處糾正處分。
金管會表示，元大銀行遺失交易傳票，相關缺失核有礙健全經營之虞，依銀行法規定，應予糾正。
違反事實理由為，元大延吉分行因搬遷行舍遺失部分交易傳票，其對傳票保管及檔案銷毀有缺失，考量銀行已採行改善措施，因此，予以糾正。
新光人壽則是辦理保險業務，核有有礙健全經營之虞，依保險法規定，予以糾正。
違反事實理由為，公司對於業務員保全及收費作業缺失所為的處分，有內部規範的違規項目及處分標準顯失衡平之處及不利對業務員招攬行為管理的情事，予以糾正。
至於有限責任淡水信用合作社，則是支給理事、監事及社員代表相關費用，超逾法定限額，有礙健全經營之虞，考量該社均已將超支金額收回，且已積極辦理改善，因此，予以糾正。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言