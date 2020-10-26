三家金融機構被逮到缺失 遭金管會處分

金管會今（26）日公告，元大銀行、新光人壽及淡水信用合作社等三家金融機構，分別違反相關法令規定，各處糾正處分。

金管會表示，元大銀行遺失交易傳票，相關缺失核有礙健全經營之虞，依銀行法規定，應予糾正。

違反事實理由為，元大延吉分行因搬遷行舍遺失部分交易傳票，其對傳票保管及檔案銷毀有缺失，考量銀行已採行改善措施，因此，予以糾正。

新光人壽則是辦理保險業務，核有有礙健全經營之虞，依保險法規定，予以糾正。

違反事實理由為，公司對於業務員保全及收費作業缺失所為的處分，有內部規範的違規項目及處分標準顯失衡平之處及不利對業務員招攬行為管理的情事，予以糾正。

至於有限責任淡水信用合作社，則是支給理事、監事及社員代表相關費用，超逾法定限額，有礙健全經營之虞，考量該社均已將超支金額收回，且已積極辦理改善，因此，予以糾正。