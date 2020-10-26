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聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金 11月2日起開募

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

動盪時局下，聯邦投信看好ESG債擁有穩波動、好品質等優勢，推出「聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金」，預計於11月2日起開始募集至11月13日止，基金鎖ESG，投資等級債占80%以上，並為短期債，投資時間三年。

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民表示，目前市場雖逐漸回溫，但復甦的速度減緩，Fed 實施平均通膨2%之目標，並預告在2023年底之前維持低利率，全球主要債券利率水準來到低檔，採取寬鬆政策可緩解殖利率大幅攀升的壓力。由於低利率趨勢不變，積極布局才能使投資人突破當前低利投資困境，債券市場仍將具吸引力。

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金投組將配置於ESG主題的投等債獲得穩定收息，余政民認為，搭上ESG投資浪潮，可降低極端市況損失機率，在市場周期中追求更好表現。

而將資金轉向高品質的投資級債，更能增加潛在收益機會，此外，鎖定二至三年短存續期間特性的債種，距離到期日近較不受匯率影響、利率敏感度也較低，可防範債券投資的風險。

余政民指出，根據Bloomberg資料顯示，短期實質利率自2015年至2020年年初皆維持正數，大多穩定在1~2%之間上下震盪，表現平穩，雖於今年初因疫情影響短時間內下滑，但至9月底前短期實質利率已經迅速回升至1.3755%；相較之下，長期實質利率在疫情爆發前僅維持於-1~1%之間，而受到疫情衝擊之後更是一路下滑至-1.354%，顯見其弱勢。

余政民分析，投資人持有三年期債券每年報酬率約0.85%，而延長投資年期獲得的報償溢酬卻非常有限。從彭博巴克萊MSCI美元公司債ESG債券指數表現來看，投資超過三年之後，多增持一年報酬僅多0.226%不到；若再多增持三年，也就是持有六年的話，報酬僅增加0.6%。

債券 疫情

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