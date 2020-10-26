國泰挺女力！運動+講座台中「綻放女麗」

午後的台中市府廣場，聚集數百名身穿綠衣的女性，音樂一響起，立刻動了起來，吸引許多關注目光！這是國泰金控24日舉辦的「2020臺中女力女麗Women’s Day」活動，結合講座與運動，展現女性內外兼修的美麗能量！

為協助女性尋找自我價值，國泰規劃專屬課程，鼓勵女性勇於跳脫框架，用行動「愛自己」，以健康的方式發掘最自信、勇敢的自我；精彩活動內容吸引包括立法委員楊瓊瓔、台中市運動局長李昱叡、國泰女籃國手林育庭等人親臨支持。

李昱叡表示，這麼多女性朋友在廣場上運動，「透過適性緩和的課程，鼓勵女性走向戶外，在專屬運動日動起來，畫面非常令人感動。」活動中場時，舉重國手、世界紀錄保持人郭婞淳現身，掀起高潮。郭婞淳強調，身為女性運動員，看到這麼多人一起運動很棒，期待國泰能持續舉辦類似活動，讓更多人認識運動的美好。

國泰人壽展中部協理曾麗朶也身體力行，帶領旗下數十位高階主管全程參與，她說，「國泰非常重視性別和善議題，女性員工可安心兼顧工作與生活，讓我們有發揮空間，所以我帶主管們一起來體會知性與動態活動，算是最棒的充電時刻！」

戶外的運動課程包括彈力帶與拳擊有氧，國泰也邀請陽光名模王麗雅、健身作家漢娜等名人到場參與，與現場女性透過運動找到更美好的自己。在專業老師的帶領下，不分老少認真伸展，有人用力到彈力繩應聲斷掉，跳拳擊有氧時，彼此更是相互支持、大聲激勵，一起完成40分鐘不間斷的高難度運動。

當日知性講座內容多元，國泰投信資深經理楊正豪建議，女性投資可從定期定額開始，強迫小額扣款，分散方式布局市場，長期下來加上複利效果，可達到儲蓄與投資的綜效。善用大數據分析的奧沃市場趨勢顧問創辦人林宛瑩也指出，一旦女性突破理財的動機、知識資本與心力的難關後，會投資自己，學習創造一個人也能踏實擁有的幸福。