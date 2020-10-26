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新台幣午盤大升3.03角 暫收28.614元
新台幣今（26）日午盤大升3.03角，暫收28.614元兌1美元，成交金額3.66億美元。
熱錢簇擁下台北股匯上演雙漲走勢，相較於股市開高震盪起伏，新台幣則是早盤以28.910元兌1美元，升值0.7分開出後，就升勢堅定。
新台幣開盤不久，隨即攻上28.6元價位，大升3.17角，與市場所謂「彭淮南防線」的28.5元距離越來越近，之後幾乎都在28.610元附近高檔盤整，今天上午新台幣升值幅度達1.05%，仍為主要亞幣表現最強。
外匯交易員指出，台灣外銷訂單連續七個月呈現正成長，電子零組件出口連續八個月成雙位數成長，預計將繼續拉動台灣經濟成長，讓新台幣仍有基本面支撐；時序接近月底，出口商賣壓將有所增加，海外資金匯入方向未見改變，預計新台幣回貶空間相對有限，但外資持續有買有賣，且央行尚未有棄守28.600跡象，則可能壓抑新台幣升值動能。
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