快訊

評／關掉中天的麥克風，是打壓異己或維護民主？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣午盤大升3.03角 暫收28.614元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新台幣午盤大升3.03角，暫收28.614元。記者／仝澤蓉攝影
新台幣午盤大升3.03角，暫收28.614元。記者／仝澤蓉攝影

新台幣今（26）日午盤大升3.03角，暫收28.614元兌1美元，成交金額3.66億美元。

熱錢簇擁下台北股匯上演雙漲走勢，相較於股市開高震盪起伏，新台幣則是早盤以28.910元兌1美元，升值0.7分開出後，就升勢堅定。

新台幣開盤不久，隨即攻上28.6元價位，大升3.17角，與市場所謂「彭淮南防線」的28.5元距離越來越近，之後幾乎都在28.610元附近高檔盤整，今天上午新台幣升值幅度達1.05%，仍為主要亞幣表現最強。

外匯交易員指出，台灣外銷訂單連續七個月呈現正成長，電子零組件出口連續八個月成雙位數成長，預計將繼續拉動台灣經濟成長，讓新台幣仍有基本面支撐；時序接近月底，出口商賣壓將有所增加，海外資金匯入方向未見改變，預計新台幣回貶空間相對有限，但外資持續有買有賣，且央行尚未有棄守28.600跡象，則可能壓抑新台幣升值動能。

新台幣 外資

延伸閱讀

新台幣午盤升值2.62角 暫收28.641元

新台幣午盤大漲2.53角 暫收28.873元

新台幣午盤升破29元關卡 暫收28.988元

新台幣午盤升值1.13角 暫收29.205

相關新聞

9月營建業營業氣候測驗點 創20年來新高

台灣經濟研究今（26）日發布9月營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業都較上月走升，景氣向上。其中營建業營業氣候測驗點為...

新台幣午盤大升3.03角 暫收28.614元

新台幣今（26）日午盤大升3.03角，暫收28.614元兌1美元，成交金額3.66億美元。

新台幣早盤大升逾3角 逼近彭淮南防線

新台幣今（26）日早盤以28.910元兌1美元，升值0.7分開出。

櫃買中心招募五類人才 今起報名

櫃買中心現正辦理徵才，將招募會計審計、程式設計、資訊安全、網路管理及主機系統管理等五類人員，報名時間自10月26日起至1...

櫃買業績發表 七連發

配合上櫃公司2020年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心將辦理七場「櫃買市場業...

「大到不能倒」銀行 擬增第六家

今年底金管會將公布國內「大到不能倒」的系統性重要銀行名單，預期中信、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等五家將繼續入榜，是否...

億級客戶財管 續辦可先審

被列為國內系統性重要銀行（D-SIBs）享有的獎勵措施，將新增財力1億元以上的高資產客戶財管業務，申請續辦時可優先審核。

台壽招手小資族 推出1年期壽險

台灣人壽向小資族揮手，推出1年期台灣人壽e定保定期壽險，教導小資家庭如何以最低年保費，隨生活型態再彈性增加如傷害險、燒燙...

高報酬...常被拿來當投資詐騙誘餌

聰明人也會受騙上當，銀行發現，投資詐騙當中，不少是高資產或是對投資有研究的聰明人，在低利時代只要對方用月領1%配息，就連...

投資詐騙／買冷門港股 340萬飛了

假交友假投資詐騙案頻傳，刑事警察局昨（25）日指出，近日出現詐騙集團利用美女照，透過交友軟體結識男網友，再說服男網友拿錢...

金融生態圈 圈粉也圈心 增加黏著度

一站式購足，還能享有回饋和點數互惠，金融生態圈「圈粉也圈心」，在已經overbanking，又即將有三家純網銀加入戰局的...

金融生態圈來了！消費者把關 防個資外洩

金融生態圈能形成，關鍵的一環是透過金融科技很重要的Open Banking （開放銀行）服務，但天下沒有白吃的午餐，消費...

熱門新聞

「大到不能倒」銀行 擬增第六家

群創打進新Switch供應鏈

新Mac趕工 台鏈總動員

蘋果大追單 穩懋產能爆滿

廣達分紅超優！他年資3年領4.5個月 網讚：肉鬆發大財

群創獨家技術 大小面板通吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。