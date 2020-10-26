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9月營建業營業氣候測驗點 創20年來新高

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台經院營業氣候測驗點走勢。
台經院營業氣候測驗點走勢。

台灣經濟研究今（26）日發布9月營業氣候測驗點，製造業、服務業與營建業都較上月走升，景氣向上。其中營建業營業氣候測驗點為111.19點，創下自2010年5月以來的新高，較8月上揚4.14點。

展望不動產的未來，台經院指出，看著主管機關對於房市的關切態度，超過七成以上的業者對於未來半年看法反而呈現持平態勢。

9月製造業營業氣候測驗點為99.96點，較上月增加1.06點，連續第五個月上揚，創下自2018年8月以來新高。服務業測驗點為97.13點，較上月增加0.53點，連續第六個月上揚，創下自2019年6月以來新高。

營建業測驗點為什麼這麼高？分兩部分來看，在營造業方面，時序進入公共工程年底前趕工期，公建經費執行率超前預定目標，多家承包商在辦理驗收請款相對順遂，帶動工程業績增長，加上房屋新建開工需求擴增與廠辦項目動土興建情勢熱絡，所以，9月營造業景氣溫和成長。

展望未來，民間投資熱度將增溫，包括大力推動商辦與廠辦，而且先前延遲的機電標也可望順利銜接。但須慎防公共工程預算重分配，尤其是軌道建設。對未來半年景氣，近六成廠商持平看待。

而不動產方面，受惠於交屋潮帶動、超低利率環境、銀行積極搶攻房貸商機、資金持續轉往房市等因素，9月國內建物買賣移轉件數年增率為36.1%，創下2016年房地合一實施57個月以來的單月新高，顯然整體不動產市場呈現熱絡。

展望未來，由於近期相關政府單位對於銀行風險管控、房市是否過熱的疑慮，總之，市場擔心政府對不動產市場熱絡的關切態度，加上全球疫情尚未停歇，影響經濟不確定性仍存在，故多數業者對於未來半年看法呈現持平態勢。

營建業 房市 景氣

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