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櫃買中心招募五類人才 今起報名
櫃買中心現正辦理徵才，將招募會計審計、程式設計、資訊安全、網路管理及主機系統管理等五類人員，報名時間自10月26日起至11月11日止，一律採網路報名。此外，櫃買中心董事會上周五也通過達亞（6762）及長聖股票上櫃申請案。
櫃買中心表示，此次招募第一階段筆試委託證券暨期貨市場發展基金會辦理，筆試測驗日期為11月28日（星期六）；第二階段符合面試資格者將另行通知。竭誠歡迎相關人才加入團隊，共同創造櫃買市場美好願景。相關招募資訊請參閱櫃買中心（http://www.tpex.org.tw）及證券暨期貨市場發展基金會（https://webline.sfi.org.tw/workshop/Default.asp?csn=490）網頁。
此外，櫃買中心23日下午召開第九屆第28次董事、監察人聯席會議，會中通過以下事項：一、「證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」修正案，配合財政部推動調降證券商因法定造市所從事權證避險交易股票買賣證券交易稅稅率，修正證券商營業處所經營衍生性金融商品避險專戶之帳號為888888–1。二、鼎創達終止股票櫃檯買賣申請案。三、達亞及長聖股票上櫃申請案。
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