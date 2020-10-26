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櫃買業績發表 七連發

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

配合上櫃公司2020年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心將辦理七場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為11月10日、17日、19日、20日、24日、26日及27日。

另為因應新冠肺炎疫情，避免室內群聚感染風險，本系列業績發表會將採線上直播方式（不開放投資人現場參與），由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心表示，各場次與會公司的簡報檔將於發表會前一營業日下午5時前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12時前，於活動網頁提問欄位輸入想問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200（一）」、「富櫃200（二）」、「富櫃200（三）」、「科技生活」、「櫃買特色」、「生技醫療」，以及「半導體應用」等，與會公司分別包含精測（6510）、環球晶、中美晶、璟德、大學光、統新、聖暉、朋億、神盾、網家、金益鼎、大田、宇智、神準、新麥、杏昌、太醫、科懋、展匯科、友威科，以及晶焱，共邀請21家上櫃公司參與，歡迎投資人屆時到櫃買中心網站觀看線上直播（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）。

櫃買中心 中美晶

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