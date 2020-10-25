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企業大老挺池上秋收藝術節 富邦大董蔡明忠伉儷首出席

經濟日報 / 記者何秀玲/台東即時報導
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，長期贊助的和碩董事長童子賢（中）親自出席觀看表演，右邊為台灣好基金會創辦人柯文昌。記者何秀玲／攝影
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，長期贊助的和碩董事長童子賢（中）親自出席觀看表演，右邊為台灣好基金會創辦人柯文昌。記者何秀玲／攝影

由台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局共同主辦的「2020池上秋收稻穗藝術節」，25日在池上鄉萬安社區天堂路稻田區演出最後一天，企業家、名人雲集。

包括長期贊助的富邦集團大董蔡明忠、其夫人富邦文教基金會執行董事陳藹玲、和碩董座童子賢，今年加入贊助的汎德集團總裁唐榮椿，還有名製作人王偉忠、作家龍應台等人。

富邦贊助池上秋收稻穗藝術節多年，不過這是蔡明忠首次親自到現場觀看表演。他短暫接受本報提問時表示，以往只是看照片、看影片，如今看到實景，看到漸層的稻田，還有獨特的天然舞台，希望明年還有機會再來。

台灣好基金會創辦人、有「創投教父」之稱的普訊創投董事長柯文昌透露，富邦文教基金會過去贊助秋收，也認同藝文需下鄉扎根，因此池上穀倉藝術館以及池上藝術村，都承諾將再加碼贊助十年。

「2020池上秋收稻穗藝術節」今年舉辦第12年，同樣也是長期贊助的童子賢，今年已是親自參加第11年；而今年首度加入贊助的汎德集團總裁唐榮椿，已是連續第二天觀看表演。

「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，長期贊助的富邦集團大董蔡明忠（中）、其夫人富邦文教基金會執行董事陳藹玲（左）皆首度親自出席力挺。記者何秀玲／攝影
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，長期贊助的富邦集團大董蔡明忠（中）、其夫人富邦文教基金會執行董事陳藹玲（左）皆首度親自出席力挺。記者何秀玲／攝影
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，首位演出者為金曲歌手艾怡良。記者何秀玲／攝影
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，首位演出者為金曲歌手艾怡良。記者何秀玲／攝影
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，長期贊助的富邦集團大董蔡明忠（左）首度出席力挺。記者何秀玲／攝影
「2020池上秋收稻穗藝術節」今（25）日演出最後一天，長期贊助的富邦集團大董蔡明忠（左）首度出席力挺。記者何秀玲／攝影

富邦 藝術節 創投

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