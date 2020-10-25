企業大老挺池上秋收藝術節 富邦大董蔡明忠伉儷首出席

由台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局共同主辦的「2020池上秋收稻穗藝術節」，25日在池上鄉萬安社區天堂路稻田區演出最後一天，企業家、名人雲集。

包括長期贊助的富邦集團大董蔡明忠、其夫人富邦文教基金會執行董事陳藹玲、和碩董座童子賢，今年加入贊助的汎德集團總裁唐榮椿，還有名製作人王偉忠、作家龍應台等人。

富邦贊助池上秋收稻穗藝術節多年，不過這是蔡明忠首次親自到現場觀看表演。他短暫接受本報提問時表示，以往只是看照片、看影片，如今看到實景，看到漸層的稻田，還有獨特的天然舞台，希望明年還有機會再來。

台灣好基金會創辦人、有「創投教父」之稱的普訊創投董事長柯文昌透露，富邦文教基金會過去贊助秋收，也認同藝文需下鄉扎根，因此池上穀倉藝術館以及池上藝術村，都承諾將再加碼贊助十年。