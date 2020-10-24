慶封王、助奪冠 統一獅聯名卡友消費最高10%回饋

中華職棒即將進入總冠軍戰，統一獅勢如破竹，先是在昨天以2：0擊退富邦悍將，今晚再勝中信兄弟，成功在下半季封王。兆豐銀行攜手統一獅球團發行統一獅聯名卡，因獅隊贏球，今天所有聯名卡卡友都有紅利五倍送，未來總冠軍戰賽當天會有 Open Point點數回饋加碼，合計最高可獲得10%回饋。

除優先購票福利外，兆豐銀行今天表示，慶祝統一獅下半季封王，助攻統一獅奪冠，推出3大「猛獅總冠軍應援」系列活動。

第一，兆豐統一獅聯名卡友至兆豐官網預測獅隊贏球勝分，若預測正確，每場可抽刷卡金1萬元。第二，只要在總冠軍戰賽事當天以聯名卡icash功能至7-ELEVEN超商消費，就能加碼獲得6% Open Point點數回饋，每自動加值2筆還可再獲得40點回饋，合計最高可獲得10%回饋。第三，統一獅順利爭霸冠軍盃，賽事當天持聯名卡購買門票，秀卡再送乾洗手組。

金融業與中華職棒球團合作發行聯名卡，最早起源於中信金103年接手兄弟象經營權並改名中信兄弟後，於105年推出「中信兄弟聯名卡」；而新光金則是在新光人壽副總吳欣盈牽線下，透過贊助Lamigo桃猿隊、進而在106年發行「新光Lamigo信用卡」，而後又因樂天買下球隊而易主，轉而發行「樂天桃猿聯名卡」。

富邦金在105年接手義大犀牛隊後將其改名「富邦悍將」，並於107年發行「富邦悍將聯名卡」；108年兆豐銀行以市場首創的勝場連動回饋機制，宣布與統一獅共同發行「兆豐統一獅聯名卡」，補齊台灣職棒聯名卡的最後一塊版圖。