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主攻年輕人 IG成為保險業務新藍海

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

「老人才用臉書？」臉書2008年開始在台灣爆紅，十年後卻傳出FB只剩老人在用，年輕人都用Instatram等聳動的議題。年輕人近年來成為保險業必爭的族群，繼LINE、臉書之後，IG也成為保險業經營社群平台的「新藍海」。

截至10月下旬最新統計，使用IG第一名的壽險公司，卻是官股旗下的「合庫人壽」，擁有高達4.7萬名粉絲。第二名則是2017年3月成立的南山人壽「Nanshan.co」官方帳號，目前追蹤人數已達11,120人，外商壽險中的安聯人壽也有上萬名追蹤人數排名第三，至於國壽與富邦人壽亦有7,500人與4,500人左右。

合庫人壽在IG擁有高達4.7萬人追蹤，高居第一。若仔細觀察內容，會發現擁有極為豐富的「長輩圖」、心靈「語錄」、心理測試互動題、四季節氣，提供生活上、金融上的各種知識與常識，可能是其勝出的原因。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，觀察到大眾使用社群平台的習慣已開始轉變，2020年Instagram 全球用戶已超過 10 億人口，光是在台灣，Instagram月使用人數就達到740萬人，將近占了台灣三分之一的人口，而18~34歲的IG使用者就超過6成，有越來越多年輕族使用IG的更多於臉書，因此在整體社群經營策上，亦於2019年6月設立IG官方帳號fubonlife_young，至2020年10月短短一年多已有近4,500名的粉絲追蹤。

臉書FB和IG雖然都是社群平台，但是無論是在用戶、平台特性等都有很大的區隔，富邦人壽總經理陳俊伴說，若是直接將FB的經營經驗複製在IG上，必定是行不通的，富邦人壽認為必須做出區隔化。FB目前仍是大眾最廣泛使用的社群平台，在平台功能特性上也較IG更適合傳遞完整資訊的內容，IG則是著重在與「網路原生世代」為主要對象的互動，溝通上則是以影音圖文為主。

南山人壽則說，Nanshan.co在IG上鎖定一出生即是網路時代的年輕族群使用者，製作一系列幽默、優質的圖片，讓年輕世代無形中獲得重要的保險保障觀念，及相關知識，有助南山拓展不同年齡層的品牌愛好者。

國內有高達39萬保險業務員，人人想進保險業都想成功，到底該如何利用社群平台增加黏著度？有保險奇才之稱的磊山保經策略長趙子斌曾說「與其成為一個推銷員，不如經營自己成為有趣的人，才是成功的關鍵」。

富邦人壽 保險

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