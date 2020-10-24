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國壽LINE友350萬人居冠 吸引滑世代保險業搶三大社群

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
保險三大社群粉絲人數前五大排名
保險三大社群粉絲人數前五大排名

年輕人常在網路上消費，尤其是人人一隻智慧手機，彈指間點擊就完成交易，國內保險業為吸引這批「滑世代」，紛紛搶進LINE、臉書與Instatram這三大社群，作為行銷與服務客戶的利器。據統計，國內保險龍頭國泰人壽在LINE上擁有350萬「賴友」、在臉書擁有65萬粉絲，都高居業界第一，IG則令人意外是合庫人壽的4.7萬人遙遙領先，不過包括富邦、新光、南山人壽近來卯足了勁、各出其招，不僅要年輕轉型，也要把「點讚」客群實際帶入門。

「社群現在已經是企業的門面」國內行銷達人曾經這麼說，不同世代的溝通方式，操作社群比較有效。尤其是過去依賴銀行通路的保險業者，隨著數位化時代來臨，實際臨櫃人數比重只剩5~10%，而且過去賣儲蓄險靠銀行理專就行了，但在主管機關今年祭出四大措施改革下，未來要轉向醫療健康、長期照護等保障型商品，需要更有效、深入溝通方式，社群不再只是行銷，富邦人壽總經理陳俊伴表示，在社群經營策略上，我們更重視與廣大粉絲的互動。

據統計，國內保險業深入三大社群，其中LINE還是占最大宗。其中國壽僅經營LINE2年，就擁有高達350.2萬賴友排名第一。此外，包括富邦FUBON，一個官方帳號集合銀行保險的賴友亦高達340.79萬人，此外新光人壽也有291.85萬人、台灣人壽145.18萬人，也都在百萬人以上。

國壽綜合企劃部協理凃薏如表示，國壽使用可愛的識別形象（樹寶）及有趣的文案與年輕潛力客群溝通，喚醒年輕族群及潛在客戶的保險意識、增加綁定好友並提供保戶個人化服務、藉由推薦高C/P值的保單將客戶由線上引導至線下購買，

同時針對特定族群規劃對應保單組合，而非僅推薦單一商品，凃薏如舉例，例如打小資青年的第1份保單，訴求奈米級負擔方案，觸動年輕族群預算有限的痛點，獲得極佳的導購效益。目前國壽賴友女性占比近80%；其中30~49歲占比38%為大宗。凃薏如說，在社群經營上，國壽也會運用各平台的特性，產出不同內容、精準溝通，希望提供民眾更方便、易懂甚至兼具娛樂的內容。

另外一大社群臉書方面，富邦人壽與南山人壽近來都加緊腳步「圈粉」，2家目前各擁有37.0萬與12.27萬粉絲，富邦近期除了在LINE祭出綁定官網就送LINE Points點數活動在臉書上則抽超商禮券的活動；南山人壽10月17日則在臉書上成立「健康南人幫」社團，不到一周人數已近2,000人，平均貼文互動率達9%。

南山人壽說，保險產業首重長久持續服務，但社群特性正好相反，網路團體成員流動率高，忠誠度難以維持，可能一個立場稍微不同，就被退讚，得靠小編真心經營，把他們當朋友一樣地對待，讓粉絲感受品牌溫度，拉近與粉絲之間的距離，創造雙向互動溝通，讓保險更親近粉絲的生活。

保險 富邦人壽

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