中信行動銀行 衝破360萬戶

國內銀行業拚數位化轉型，中國信託銀行大秀肌肉，其行動銀行用戶，不含網路銀行部分，光是手機與平板，已飆破360萬人，短短一年大增60萬人，稱霸國內行動銀行市場。

中國信託銀行資深副總王俊權最近在一場座談會透露，中信的行動銀行使用人數已經突破360萬人，比去年同期大增兩成，遙遙領先同業。

使用中信Home Bank App進行轉帳的人數，占該行轉帳總人數比率也增至八成，較去年同期成長10個百分點。王俊權也談到，中信銀行正打造「中信腦」，要把各種大數據與演算法覆蓋到銀行的各業務部門，透過「全產品、全客群、全通路、全覆蓋」的四全策略，提供更有溫度、更好的客戶體驗。

王俊權說，「中信腦」的終極目標為用數據掌握客戶各階段的人生旅程，打造超級個人化服務，用對的產品在對的時間給客戶對的規格。為了打造「中信腦」，中信銀行相較國內其他大型公民營銀行，特別聚焦在自有的AI（人工智慧）與數據運營能力，除了成立數據暨科技研發處，招攬大約60位各方博碩士科技人才，並且積極地讓科技能夠商業化，要能夠很快看到明天的成效進而投資後天的發展。