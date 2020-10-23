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外匯存款高點回落 竟是新台幣匯率太強所致

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

新台幣匯率走勢持堅，企業琵琶別抱、將美元等外匯轉成新台幣持有，使外匯存款餘額自歷史高點回落。中央銀行今（23）日公布，9月外匯存款餘額為6兆5,626億元，月減488億元，央行官員分析，主要是新台幣匯率偏強，企業擁抱強勢貨幣，連忙將外匯轉成新台幣持有。

美國總統大選將至，市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率今日貶1.4分，收在28.917元，連兩日貶值，總成交量10.89億美元。新台幣匯率盤中最高28.634元，最多升值2.69角。

外人熱衷海外投資，加上台灣出口接單暢旺、海外台商資金匯回，我國外匯存款餘額節節高升，8月增至6兆6,114億元，創下歷史新高紀錄。

不過，9月外匯存款大減488億元，餘額降至6兆5,626億元，央行經研處副處長吳懿娟分析，因為新台幣匯率因素，企業將外匯轉成新台幣持有，此外，企業基於資金調度需求，以及壽險業減少匯出投資，都是外匯存款減少主因。

今年6月以來，外匯存款餘額激增，連四月外匯存款年增率均突破二位數，9月年增率為14.43%。

據悉，台商境外資金匯回，也是近期外匯存款增加的主因之一。按現行規定，如果台商將資金匯回，須將資金存放外匯存款帳戶。

財政部統計至9月30日止，境外資金匯回專法已引導2,254億元資金申請匯回，獲准並已實際匯回有2,157億元，其中已有616億元用於實質投資、34億元用於金融投資。

據中央銀行評估，專法實施期滿兩年時，匯回金額將逾4,000億元。

新台幣 外匯

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