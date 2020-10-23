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保險公司要撐過IFRS 17 黃天牧：需具備五大條件

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會主委黃天牧今（23）日下午參加一場研討會，對於2026年接軌素有國際會計準則IFRS 17，他認為有五大指標可以看出哪些壽險公司可以撐過「大魔王」的考驗，他也要求各保險公司需公開透明、充分揭露相關資訊，讓保戶可查看。這五大指標即淨值資產比、風險資本適足率RBC、負責人風格、金管會裁罰紀錄及是否穩定的獲利。

對於2026年接軌素有保險大魔王之稱的IFRS17，金管會主委黃天牧今日下午參加會計研究發展基金會舉辦的「2020 保險新視野」研討會並致詞，他呼籲保險公司不要再觀望，台灣一定會如期接軌IFRS 17與新清償能力指標ICS這二大國際標準，這是為了保險公司長治久安的轉型，且轉型不可能不付出代價，若過去10多年有努力降低資金成本的公司，接軌就相對簡單，但若仍在爭市占率、搶業績的公司，可能就要付出比較大的代價，撐不過可能面臨被併購或出售。

至於保戶如何選擇可以撐過這五年過渡期、活到最後的保險公司？黃天牧建議保戶可以查看五大指標，包括各公司的淨值資產比、RBC、負責人風格、金管會裁罰紀錄及是否穩定的獲利。

其中淨值資產比方面，金管會要求保險公司淨值比必須大於3％，若低於3％，代表淨值恐無法支應未來風險，若連續二個半年低於2％，恐會被限制業務、裁撤據點，最嚴重被接管。

至於保險資本適足率指標RBC要高於200％，否則也是會被限期處置；第三是負責人風格，即是否重視公司治理與正派等。

第四就是要看金管會是否對這家公司祭出重罰；第五就是要有穩定獲利，不要忽高忽低，黃天牧表示，有些公司業績很好，但未必代表獲利。

保險 金管會 黃天牧

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