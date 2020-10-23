國壽買下廣豐新天地 租金收益率上看3.5%

國泰人壽今（23）日宣布斥資近57億元，買進桃園二筆不動產，其中一筆位於桃園八德「廣豐新天地」複合式商場3.16萬坪，花費約46.8億元，原有承租戶包括家樂福、國賓影城等全數保留，因此預期收益率仍高達3~3.5%，接手後就可以立即有租金收入；另外一筆花10.18億元買進桃園中壢一塊素地約491.56坪，將開發為商業辦公大樓，未來作為國泰人壽業務自己辦公使用，預計3~4年內可開發完成。

國泰人壽今日下午先輸入公開資訊觀測站公告，經董事會決議以46.8億元買下廣豐新天地約9,558.49坪土地與3萬1,676.72坪建物，將分三期支付。國壽發言人兼副總林昭廷表示，主要是看好桃園地區消費力成長與人口持續移力的潛力，加上此案租金收益預期不錯，買下廣豐新天地後，未來只是更換管理者，現在新天地裡所有承租戶不變，包括家樂福、國賓影城等複合式商家一律都保留，未來廣場會改名字，不過以目前租金報酬收益率高達3~3.5%，是不錯的標的，未來有類似合適的商場標的，國泰人壽也都有意願去接手。

此外今日董事會也通過在桃園中壢買進一塊素地，土地面積為1,625平方公尺，約491.56坪交易總金額為10億1,888萬元整。林昭廷表示，這塊素地主要要開發自用辦公大樓，因為國壽在中壢目前辦公室僅80坪，但實際評估需要用地達到2,700坪左右，因此此次購買素地主要用於辦公自用，目前尚有一些地上建築需要清除整理，預計將花3~4時間開發興建，因自用無需達到即時利用率的要求，但附近租金收益率也在3%以上。