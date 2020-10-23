廣豐子公司賣土地 退出廣豐新天地經營
廣豐（1416）今（23）日召開重訊記者會，宣布子公司寶豐原本計畫售後租回方式，將位於廣豐新天地購物中心，最後以46.8億元出售給國泰人壽，出售後寶豐退出廣豐新天地購物中心，不再回租經營。
預計未扣除土地增值稅的處分利益約2.74億元，以18.53億資本額估算，推估可挹注每股盈餘約1.46元。但這項土地交易未包含2.61億元的土地增值稅，如果扣除土地增值稅，實質獲利僅1,300萬元。
處份廣豐新天地購物中心後，短期內公司的合併營收會下降，但處分商場將土地資產變現償還貸款後，將大幅降低負債減輕利息負責，改善財務結構，將有更充裕的營運資金發展核心業務。
廣豐表示，未來將尋求新的投資機會，只要找到好的標的包括餐飲物業管理、醫療健康事業，都會持續評估。
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