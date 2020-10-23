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百年繁華臨挑戰 謝金河: 港龍、國泰困局突顯香港未來

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
國泰航空停運旗下國泰港龍航空。 新華社
國泰航空停運旗下國泰港龍航空。 新華社

財信傳媒董事長謝金河今（23）日在臉書發文表示，香港上半年經濟成長率衰退逾9%，失業率上升至6.4%，內需消費急凍，過去百年來的繁華景象，正面臨空前挑戰，他表示，香港機場過去數十年一直是亞洲最忙碌的機場，如今港龍、國泰困局，突顯的是香港的未來。

謝金河以「香港的一葉知秋：國泰，港龍困局」為題指出，今年疫情困住香港，一直以來是亞洲最熱門轉運中心的香港機場，今年出現門可羅雀的景象，去年元月到港旅客達670萬人次，如今只剩下幾萬人次。

謝金河說，首當其衝的國泰航空採取緊急應變對策，全球裁員8,500人，其中香港本地僱員達5,300人，留職人員繼續執行減薪政策，平均幅度36%，最令人震驚的是港龍航空很可能走入歷史。

他表示，港龍航空是在1985年由紡織業大亨曹光彪及香港本地財團霍英東、包玉剛，還有中資企業投資創立，2006年國泰航空以82.2億港元的現金及股票收購，2016年改名國泰港龍航空，成為國泰航空全資子公司，也是國泰航空的副品牌。現在國泰航空自身難保，港龍航空很可能因此走入歷史。

謝金河指出，過去兩年，香港先是經歷反送中抗爭，到今年港版國安法衝擊，再加上肺炎疫情撞擊，香港上半年經濟成長率衰退逾9%，失業率上升至6.4%，內需消費急凍，過去百年來的繁華景象，正面臨空前挑戰。

他強調，過去香港百年來的基石如法治正逐漸鬆動，例如，香港股市要不要休市？過去會根據8號風球，現在可能因偉大領導人南下而休市。香港銀行業要隨時舉報可能違反國安法的帳號。香港原來的味道，已逐漸消逝⋯⋯。

謝金河認為，香港機場過去數十年一直是亞洲最忙碌的機場，如今港龍、國泰困局，突顯的是香港的未來。

香港 國泰 機場

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