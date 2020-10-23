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啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座(啟蒙交易研究/提供)
啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座(啟蒙交易研究/提供)

啟蒙交易研究院於交通部集思會議中心舉辦2020年年終慈善公益講座，吸引近百位聽眾入場，共募得善款約20萬元，分別捐給家扶中心、聯合勸募、動物救援小組、及罕見疾病基金會等參善機構。

啟蒙交易研究院由前期貨自營業界專家賴聖唐創辦，他表示，創立這個事業的志願除了推廣國人交易理念、培育交易人才以外，就是要發展公益事業。雖然公司成立才短短一年多，已經舉辦四次慈善講座，所有聽眾只要憑捐助任一慈善單位的善款收據就可以報名免費入場，賴聖唐表示，主辦單位完全不經手善款，可以免除一些不必要的困擾與臆測。

這次講座首先由賴聖唐就從日Ｋ線研究台股20年來波段反轉現象發表其研究成果與交易心法；第二部份則由啟蒙講師組與學員組利用其獨家開發的SU交易平台進行一小時的期貨V.S.選擇權的歷史行情趣味分組對抗。

有些參與講座的學員遠從台中專程來參加，他們表示整個講座內容含金量相當高，不但可以強化專業知識還兼具趣味性，又能同時做善事，希望今後這樣的講座能一直辦下去。

啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座，會中進行一小時的期貨V.S.選擇權的歷史行情趣味分組對抗。(啟蒙交易研究/提供)
啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座，會中進行一小時的期貨V.S.選擇權的歷史行情趣味分組對抗。(啟蒙交易研究/提供)
啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座(啟蒙交易研究/提供)
啟蒙交易研究院舉辦2020年年終慈善公益講座(啟蒙交易研究/提供)

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