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銀行先搶移工金融服務 尚未開張的純網銀下一步？

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導
戰純網銀到來，各銀行去年大推數位帳戶。 本報系資料庫
戰純網銀到來，各銀行去年大推數位帳戶。 本報系資料庫

雖然金管會傳出要在10月底前發放純網銀營業執照，但目前金管會尚未公告核發，即便核發，純網銀也必須要先運用一段時間打響名號，以及串接更多不同金融優惠招攬客戶，暖身期間難預期，國銀業者搶先動作，要搶潛在純網銀瞄準的信用小白市場意圖明顯。純網銀開業後該如何應對，將是市場下一階段觀察重點。

純網銀業者開業前，就提前曝光想搶進的外籍移工金流商機，國銀業者也注意到。永豐銀開了大動作的首槍，推出針對東南亞移工優惠、申請流程更貼近移工，預料未來將有更多銀行業者因應數位金融興起，將為外籍移工量身訂做相關金融商品，與純網銀搶生意之餘，也能達到金管會期許的普惠金融目標。

而顧立雄擔任金管會主委任內最大政績之一的純網銀，至今尚未開張，究竟能端出甚麼牛肉，是否可以與國銀推出的優惠真的打到對台，都尚屬問號。

純網銀原本預期今年上路，但2020年疫情意外爆發，催動國內數位金融更加快速發展，民眾對數位金融需求以及自學程度快於過去，有助於已經在催動本身數位金融服務的國銀業者，但尚未看出是否有利至今仍未開張的純網銀業者。

不過，國銀業者都想搶進的外籍移工商機，市場也都在關切發展。對銀行來說，外籍移工來台灣通常會有簽屬長期工作合約，入帳薪水穩定，在有穩定收入前提下，相較歐美外籍人士，銀行對其反而更願意研擬相關金融商品提供服務，開戶時，部分移工也會被銀行詢問是否要辦信用卡

但對外籍移工來說，多半移工傾向獲得薪水後匯款回東南亞老家，為老家家人蓋房蓋屋、買機車等生活所需需求提供金援，來台灣的生活主要需求，通常在開立帳戶、有手機電信卡就差不多，在台灣支付相關金融服務對他們來說並非首要需求，國銀業者要怎麼搶進這些移工商機，市場都在觀察。

而歐美來台的外籍人士想要申請信用卡，通常更為困難，有時跑遍銀行、銀行還不願意核卡，多僅美國運通等願意發卡，但這些實質現象國銀業者通常都會否認，實務上白領階級外籍人士要申請到信用卡並沒有那麼順利，但這些外籍人士對信用卡需求反而更高。

移工 網銀 信用卡

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