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五大銀行房貸利率連四月持平在1.359% 10月恐反彈

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

政府推出「房貸利率多減1碼（0.25個百分點）」紓困措施9月落幕，10月新增房貸利率恐將谷底翻揚；中央銀行今（22）日公布，五大銀行9月新增房貸利率1.359%，連四月持平，外界預料，10月反彈上漲機率很高。

央行今日公布，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行，9月新承做房貸為553.46億元，月減21.44億元，央行經研處副處長吳懿娟指出，減少主因是9月銀行整批分戶貸款較8月減少。

對於五大銀行新增房貸利率連四月持平在1.359%，未來是否因紓困措施落幕而上漲？吳懿娟表示，房貸市場競爭激烈，且目前利率位於相對低點，未來走勢還要再觀察。

因應新冠肺炎疫情，公股銀行對房貸戶在千萬元額度內，利率多降1碼，自4月起為期半年，9月底落幕，銀行主管認為，10月起新承做房貸利率將微幅走高。

房市交易熱呼呼，9月六都買賣移轉棟數較去年同期相比全數呈現二位數增長，六都合計年增36.1%。今年前九月，六都買賣移轉棟數年增5.2%。吳懿娟解釋，8月因有農曆民俗月因素，房市交易趨淡，9月則在疫情過後、房市比較穩定時轉趨回溫。

對於六都買賣移轉棟數明顯增長，9月五大銀行新增房貸卻逆勢減少，吳懿娟分析，央行統計的新增房貸僅限五大公股銀行，主要是反映整批分戶貸款較8月減少，另外，近期民營銀行積極競爭房貸業務，是否因此搶走公股的房貸業務，要持續觀察。

市場傳出，民營銀行祭出九成房貸搶市，吳懿娟說，據了解，銀行的房貸成數多數還是八成，多的一成是用信貸方式支援，央行已呼籲銀行應注意風險控管。

央行提供資料顯示，9月象徵中古屋房價的信義房價指數，台北市月增1.3%、連五月為正數，年增6.58%，連四月成長。至於新北市，9月月減0.25%、年增3.85%，年增率連三月增長。

房貸 央行

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