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中壽與Money錢合作 透過大數據幫保險小白找保險顧問

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
比你更了解你！中壽用大數據幫你找到合適保險顧問。圖／中壽提供
比你更了解你！中壽用大數據幫你找到合適保險顧問。圖／中壽提供

科技驅動金融服務及商業模式，已快速改變全球金融市場生態體系及服務模式。中國人壽與金融創新服務業者、「Money錢」為核心品牌的金尉公司策略合作，透過大數據資料庫分析，由合適的業務同仁提供更有溫度的客製化保險服務，讓保險小白可順利找到瞭解自己又符合需求的保險顧問。

中壽副總經理宋健榮表示，在後疫情時代，數位轉型成為金融保險業的關鍵。在轉型過程中，中壽積極嘗試創新商業合作模式，並進一步佈局保險生態圈，跨界攜手志同道合的異業夥伴，挖掘創新價值，共同解決客戶痛點，未來中壽也會推出更多便民服務，讓保險與生活更貼近。

Money錢提供民眾金融保險、投資資訊、發票管理及存錢理財等眾多服務，其中保險專區更是提供豐富保險相關知識。當民眾有保險疑問或需求時，可透過Money錢旗下官網、APP、社群等多元管道，簡單填寫問卷。經由中壽大數據貼標後，分析民眾需求與行為特徵，便可由合適的業務同仁，幫助民眾解決保險相關疑問。

社會新鮮人Jack是個保險小白，常透過Money錢網站關注投資理財及保險資訊，逐漸了解保險的重要性，便想撥出部份薪水為自己增添意外保障，不知如何開始也沒有管道的Jack便填寫中壽問卷，經大數據分析後，由一位了解其風險缺口的業務員提供有溫度的服務。

中壽推動數位轉型，透過深度布局數位與數據基礎建設，奠基於大數據分析平台、智能貼標標籤庫等技術建置，強化業務效率與服務品質，預測客戶潛在的需求，進而在各種消費場景中，即時提供客戶多樣化之金融加值服務，促進普惠金融，打造出以客戶為中心之數位體驗。

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