國內首檔！中信銀將發10億可持續發展債券

台灣債券市場首檔可持續發展債券將於11月掛牌交易。中國信託商業銀行響應政府永續發展政策,落實企業社會責任

、永續經營,促進企業資金投入環境及社會公益,率先完成台灣債券市場第一檔可持續發展債券送件,今(22)日取得主管機關證券櫃檯買賣中心資格認可及定價,發行新台幣10億元、5年期、票面利率0.43%之金融債,獲得投資人熱烈認購,預計今年11月上旬正式掛牌交易。

中國信託銀行表示,櫃買中心自今年公告「可持續發展債券作業要點」後,國內金融機構陸續申請可持續發展債券資格,中信銀行率先取得資格認可,投資人亦熱烈回應,顯示投資人不僅肯定中信銀行良好信評,亦認同透過投資可持續發展債券,實踐環境保護與企業社會責任之理念。

這也是中信銀行繼2017年發行台灣第一檔綠色債券後,再度推出台灣第一檔可持續發展債券,象徵台灣債券市場接軌國際市場,邁出重要的里程碑。

全球永續發展債券市場近年來快速發展,彭博社(Bloomberg)資料顯示,去(2019)年全球永續發展債券發行超過3,000億美元,其中可持續發展債券發行總量近430億美元,占整體永續發展債券14%,截至今年9月底,已發行的可持續發展債券金額累積超過1,200億美元。

中信銀行致力推動永續金融及實踐企業社會責任,積極促成可持續發展債券發行,該檔債券所募得資金主要投入再生能源及能源科技,社會經濟發展和權利保障,相較綠色債券,不僅關切減緩氣候變遷等環境議題,更強調人與社會的關懷,展現中信銀行力挺綠能產業投資、擴大社會效益的理念。

中國信託呼應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),致力永續金融發展,將企業社會責任視為核心價值。不僅融資過程主動遵循赤道原則(Equator Principles, EPs)精神,投資決策更考量與環境相關的潛在風險、機會和成本。

中國信託也遵循聯合國永續投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)、聯合國永續保險原則(Principles for Sustainable Insurance, PSI)、責任銀行原則(Principles for Responsible Banking, PRB),結合集團力量共同推動責任商品與投資。

中國信託多年來深耕台灣資本市場,在衍生性商品、結構式商品、債券發行等業務均立下多項重要市場里程碑,未來將持續推出更多永續發展的金融商品及創新服務,最大化對環境和社會的正面影響力,扮演台灣資本市場及永續金融發展的強力後盾。