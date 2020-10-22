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國內首檔！中信銀將發10億可持續發展債券

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台灣債券市場首檔可持續發展債券將於11月掛牌交易。中國信託商業銀行響應政府永續發展政策，落實企業社會責任

、永續經營，促進企業資金投入環境及社會公益，率先完成台灣債券市場第一檔可持續發展債券送件，今(22)日取得主管機關證券櫃檯買賣中心資格認可及定價，發行新台幣10億元、5年期、票面利率0.43%之金融債，獲得投資人熱烈認購，預計今年11月上旬正式掛牌交易。

中國信託銀行表示，櫃買中心自今年公告「可持續發展債券作業要點」後，國內金融機構陸續申請可持續發展債券資格，中信銀行率先取得資格認可，投資人亦熱烈回應，顯示投資人不僅肯定中信銀行良好信評，亦認同透過投資可持續發展債券，實踐環境保護與企業社會責任之理念。

這也是中信銀行繼2017年發行台灣第一檔綠色債券後，再度推出台灣第一檔可持續發展債券，象徵台灣債券市場接軌國際市場，邁出重要的里程碑。

全球永續發展債券市場近年來快速發展，彭博社(Bloomberg)資料顯示，去(2019)年全球永續發展債券發行超過3,000億美元，其中可持續發展債券發行總量近430億美元，占整體永續發展債券14%，截至今年9月底，已發行的可持續發展債券金額累積超過1,200億美元。

中信銀行致力推動永續金融及實踐企業社會責任，積極促成可持續發展債券發行，該檔債券所募得資金主要投入再生能源及能源科技，社會經濟發展和權利保障，相較綠色債券，不僅關切減緩氣候變遷等環境議題，更強調人與社會的關懷，展現中信銀行力挺綠能產業投資、擴大社會效益的理念。

中國信託呼應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，致力永續金融發展，將企業社會責任視為核心價值。不僅融資過程主動遵循赤道原則(Equator Principles, EPs)精神，投資決策更考量與環境相關的潛在風險、機會和成本。

中國信託也遵循聯合國永續投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)、聯合國永續保險原則(Principles for Sustainable Insurance, PSI)、責任銀行原則(Principles for Responsible Banking, PRB)，結合集團力量共同推動責任商品與投資。

中國信託多年來深耕台灣資本市場，在衍生性商品、結構式商品、債券發行等業務均立下多項重要市場里程碑，未來將持續推出更多永續發展的金融商品及創新服務，最大化對環境和社會的正面影響力，扮演台灣資本市場及永續金融發展的強力後盾。

債券 中信銀行 中國信託商業銀行

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