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星展攜手台塑網運用區塊鏈 推供應鏈融資服務平台

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
星展銀行與台塑網科技，推出業界首創區塊鏈供應鏈融資平台。圖／本報檔案照片
星展銀行與台塑網科技，推出業界首創區塊鏈供應鏈融資平台。圖／本報檔案照片

企業做生意需要周轉金，就怕銀行融資核放速度太慢，資金軋不過來，星展銀行（台灣）宣布與台塑企業旗下台塑網科技股份有限公司攜手，透過API介接，推出業界首創自運用區塊鏈技術的「供應鏈融資服務平台」串接資訊流，讓台塑企業的供應商，得以更便捷的方式申請訂單融資。

由於區塊鏈具有不可篡改的技術特徵，自該平台獲取可靠的交易資訊，使星展銀行（台灣）能提供企業更精準、快速的金融服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，有越來越多中大型製造業如台塑企業，開始採用數位化供應鏈管理模式，在單一平台上整合所有採購流程，星展銀行致力從客戶實際使用體驗著手，首創推出結合區塊鏈技術的訂單融資服務，即是將數位金融整合至客戶日常營運，打造企業數位旅程的最佳實證。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處長羅綸有說明，企業數位化供應鏈流程的下單、出貨、驗收與付款，都是透過線上作業進行，然而供應商有借款需求時，大部分仍需透過紙本訂單向銀行申請。因此，銀行往往需要花費冗長的時間進行內部審核，以確認交易之真實性，導致企業無法即時取得生產訂單所需要的資金。

星展與台塑網合作，透過區塊鏈技術整合訂單及付款資訊，讓台塑網、供應商與銀行三方可透過該平台驗證交易，確保資訊即時且正確。

台塑網科技董事長藍偉成表示，近年來隨著AI、大數據與區塊鏈等數位轉型技術發展，台塑網重視並投入了大量資源，除了全面支持台塑企業各單位所需，也為企業外數十家製造業夥伴、醫療體系院所提供供應商管理與電子發票服務，更累積達近3萬家供應商使用。本次與星展合作，透過台塑網的「供應鏈體系融資服務平台」，結合區塊鏈技術，將供應鏈資訊提供予星展，讓銀行能快速掌握與審查供應商實際交易狀況，以進行授信評估並進而降低銀行融資風險，滿足供應商融資需求，同時穩固供應鏈。

台塑 區塊鏈 星展銀行

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