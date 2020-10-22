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保單委託外製恐洩個資 立委要求保密SOP

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

立委陳亭妃今（22）日上午在立法院財委會質疑，保險公司將保單合約條款委外製作，恐怕相關保戶的體況、資產等個人資料有外洩之虞，建議應該要有一套SOP流程以保護消費者權益，讓保戶個資機密到最極緻。

立委陳亭妃表示，目前現行對於保單製作委外管理要點有三大基本要求，包括消費者保護、風險管理與內控作業。但實際運作上，傳統型包括個人的醫療資料， 投資型保單則有保戶資產資料，這些都是個資範圍， 有沒有外洩的狀況？也有多家保險公司集中同一家外製公司、相同設備與同一組人員，風險管理在哪？保險公司沒辦法找人從頭到尾盯到底，絕對沒辦法從頭到尾做到風險管理，而且保險公司電腦連線傳輸過程，也有資安疑慮，這方面有一套SOP監管嗎？ 據悉目前是沒有。但現在人民意識抬頭，對個資保密要求多，金管會應該重視。

金管會主委黃天牧表示，過程衍生個資問題，會參照檢視，並請保險局來研議落實。保險局長施瓊華說，目前委外作業要求需管理委外廠商，跟廠商合約上有管理機制，也要進行查核。未來看內控作業中，是否可以再來檢視，做成一套完善的SOP控管。

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