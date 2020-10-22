保險公司接軌IFRS費用 保險局試算每家約3~6億元

保險公司接軌國際會計準則IFRS17要花多少錢？立委費鴻泰今（22）日上午在立法院財委會質詢保險局要花最少四大筆錢，除了最後一筆增資費用難算外，其他費用應該讓保險公司充份了解。保險局長施瓊華上午透露，主要費用是人力加上IT系統要調整的成本，包括外部顧問、精算系統與IT系統整個改變，每家大約要花3~6億元。

費鴻泰問金管會規定我國2026年正式接軌IFRS17，據了解有四大費用，一是外部顧問費用、二是保險精算系統升級、三是IT升級轉換的費用，他問金管會保險局，保險公司準備好了嗎？整個費用要花多少錢？有沒有開計畫說明會讓保險公司充分了解並進而降低費用？

保險局長施瓊華回應，人力加上IT系統要調整，是接軌IFRS17比較要負擔的成本。保發中心設有專案小組，都有跟公司分組討論相關的接軌工作以協助他們。至於費用方面，其中外部顧問，主要以四大會計師事務所，小公司需要一、二千萬元左右，若是大型保險公司不只，可能要上億元；至於精算系統升級，有些公司幾千萬元，大型公司一、二億元跑不掉；至於IT資訊費用整個系統改變約二、三億元。依此費用合計，少輒3億元，最高可能6億元不止。但費鴻泰則認為應該不只如此，還有一些後備備援系統、人員費用及會計導入系統的連結等都要花錢。

至於第四項增資費用部份。費鴻泰說接軌後佣金、成本費用要重算，如何讓保險公司逐步增資，是最嚴重的問題，也導致外國保險公司陸續離開台灣。加上如今新冠疫情爆發，國際景氣已無法回到原來情勢，費鴻泰希望金管會應該跟保險業者及安定基金等周邊研究單位，花三個月時間把疫情與國際景氣情勢做思考清楚，向國際IFRS溝通我國國情不同，若出問題2026元不能強推接軌，會讓市受很大影響、員工工作權產生很大的影響，具體理由說明後，向IFRS組織要求增資要再延後三、五年，甚至把時間拉長到十年，調適可能性高。金管會主委黃天牧當場說同意其看法，會遵照指示辦法。